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31 июля 2018, 14:11



В Норильске транспортные полицейские раскрыли кражу денежных средств из багажа авиапассажирки.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в хищении денежных средств была задержана 20-летняя местная жительница. Транспортные полицейские установили, что подозреваемая провожала в аэропорту Норильска своих подруг, улетающих в Москву. Приятельницы попросили ее присмотреть за своим багажом, а сами на некоторое время вышли на улицу. Воспользовавшись ситуацией, девушка открыла одну из сумок, достала кошелек и похитила из него 50 тысяч рублей. С похищенными денежными средствами норильчанка покинула здание аэропорта. Оперативники Таймырского ЛО МВД России задержали подозреваемую в квартире ее знакомых. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у задержанной 6,5 тысячи рублей, которые были изъяты и впоследствии возвращены владелице. Оставшуюся сумму подозреваемая возместила потерпевшей добровольно. В настоящее время фигурантке предъявлено обвинение по признакам преступления по статье УК РФ «Кража». Уголовное дело направлено в суд. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Просмотров:256 В дежурную часть Таймырского линейного отдела (ЛО) МВД России поступило заявление от 20-летней жительницы Норильска, которая сообщила, что, находясь в здании аэровокзала, обнаружила пропажу из своей сумки 50 тысяч рублей.В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в хищении денежных средств была задержана 20-летняя местная жительница.Транспортные полицейские установили, что подозреваемая провожала в аэропорту Норильска своих подруг, улетающих в Москву. Приятельницы попросили ее присмотреть за своим багажом, а сами на некоторое время вышли на улицу. Воспользовавшись ситуацией, девушка открыла одну из сумок, достала кошелек и похитила из него 50 тысяч рублей. С похищенными денежными средствами норильчанка покинула здание аэропорта. Оперативники Таймырского ЛО МВД России задержали подозреваемую в квартире ее знакомых. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у задержанной 6,5 тысячи рублей, которые были изъяты и впоследствии возвращены владелице. Оставшуюся сумму подозреваемая возместила потерпевшей добровольно.В настоящее время фигурантке предъявлено обвинение по признакам преступления по статье УК РФ «Кража». Уголовное дело направлено в суд. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.