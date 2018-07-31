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31 июля 2018, 15:05



Норильчан приглашают почтить память воинов-десантников.

2 августа 1930 года на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые был продемонстрирован выброс группы вооруженных парашютистов в количестве 12 человек. Этот день и стал днем рождения ВДВ. Воздушно-десантные войска, девиз которых «Никто, кроме нас!», всегда считались армейской элитой, а служба в них – престижной и самой трудной. Памятник-мемориал «Черный тюльпан» посвящен норильчанам, участвовавшим и погибшим в боевых действиях во время тяжелых локальных конфликтов. Среди них немало представителей легендарных Воздушно-десантных войск. Именно поэтому ежегодно 2 августа у памятника-мемориала «Черный тюльпан» проходит церемония возложения цветов.

Просмотров:232 В четверг, 2 августа, в 11 часов у памятника-мемориала «Чёрный тюльпан» пройдет мероприятие, посвященное Дню Воздушно-десантных войск.2 августа 1930 года на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые был продемонстрирован выброс группы вооруженных парашютистов в количестве 12 человек. Этот день и стал днем рождения ВДВ. Воздушно-десантные войска, девиз которых «Никто, кроме нас!», всегда считались армейской элитой, а служба в них – престижной и самой трудной.Памятник-мемориал «Черный тюльпан» посвящен норильчанам, участвовавшим и погибшим в боевых действиях во время тяжелых локальных конфликтов. Среди них немало представителей легендарных Воздушно-десантных войск. Именно поэтому ежегодно 2 августа у памятника-мемориала «Черный тюльпан» проходит церемония возложения цветов.