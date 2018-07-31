Фото новости:

Фестиваль северной ягоды

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
31 июля 2018, 15:05

Норильчан приглашают почтить память воинов-десантников.


В четверг, 2 августа, в 11 часов у памятника-мемориала «Чёрный тюльпан» пройдет мероприятие, посвященное Дню Воздушно-десантных войск.
2 августа 1930 года на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые был продемонстрирован выброс группы вооруженных парашютистов в количестве 12 человек. Этот день и стал днем рождения ВДВ. Воздушно-десантные войска, девиз которых «Никто, кроме нас!», всегда считались армейской элитой, а служба в них – престижной и самой трудной.
Памятник-мемориал «Черный тюльпан» посвящен норильчанам, участвовавшим и погибшим в боевых действиях во время тяжелых локальных конфликтов. Среди них немало представителей легендарных Воздушно-десантных войск. Именно поэтому ежегодно 2 августа у памятника-мемориала «Черный тюльпан» проходит церемония возложения цветов.

Просмотров:232
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 31 июля 2018 
17:40   Волонтеры Норильска и Дудинки соберутся на первый на Таймыре слет. 16:52   «Норникель» увеличил объемы выпуска всех основных металлов. Компания опубликовала предварительные производственные итоги за 1 полугодие 2018 года.
16:38   Северный завоз продолжается на Таймыре. В отдаленные поселки везут уголь и ГСМ. 16:02   Норильские полицейские раскрыли кражу дорогостоящего мобильного телефона.
16:01   Жительница Норильска подозревается в причинении телесных повреждений своему сожителю. 15:12   Осужденные Норильска попросили у руководства ГУФСИН больше овощей, ТВ-каналов и книг. Пожелания сидельцев начальники выслушивали в режиме онлайн.
15:05   Норильчан приглашают почтить память воинов-десантников. 14:11   В Норильске транспортные полицейские раскрыли кражу денежных средств из багажа авиапассажирки.
14:05   Более ста почтовых карточек и открыток из Норильска с Фестиваля северной ягоды отправилось по всему миру. 13:57   Из норильских дворов вывозят брошенные автомобили. Управление городского хозяйства проводит сверку и корректирует планы.

 30 июля 2018 
18:34   Полицейские и активисты «Молодой гвардии» провели в Норильске рейд по пресечению незаконной торговли алкоголем. 18:08   Красноярцы начали выступление в Премьер-лиге с поражения.
17:34   Новый поселок Тухард обретает новые очертания. На стройплощадку прибыла первая баржа с материалами. 16:55   Норильчан приглашают на военно-патриотический турнир «СтрелОК».
16:50   Здание приюта для бездомных животных в Норильске украшает граффити. Художники закончили работы по преображению фасада. 16:22   На севере Красноярского края завершилась первая смена «Арктического субботника».
15:43   Состоялись очередные игры чемпионата Норильска по футболу. 14:17   В выходные дни в Норильске прошел ягодный фестиваль.
13:27   Руководитель Росавиации Александр Нерадько провел рабочее совещание в аэропорту Норильска. 13:16   Норильские полицейские посетили военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера».
13:03   В Норильске выявили сильнейших в третьем этапе по мини-мотокроссу и мотокроссу. 12:59   Пять норильских социальных учреждений стали победителями краевого конкурса.
12:20   В Норильске прошли соревнования по функциональному многоборью.

 27 июля 2018 
21:16   #Осторожномишки! Снова и снова нас предупреждают те, кто сталкивается с ними на природе. 17:50   Завершился Архипастырский визит Епископа Норильского и Туруханского Агафангела в сопровождении духовенства в отдаленные поселки Таймырского благочиния
16:58   В Музее Норильска 30 июля начинается третья в этом сезоне летняя «продленка» 16:32   В Норильске состоялся расширенный политсовет «Единой России»
15:23   Парк Норильской станции Скорой медицинской помощи пополнился новыми автомобилями. На линию они выйдут примерно через месяц 14:27   Сразу два астрономических явления произойдут сегодня. Лунное затмение и Великое противостояние Марса с Солнцем смогут наблюдать жители России.
13:19   В Норильске перед судом предстанет житель Хакасии за кражу денег с банковской карты. 13:08   Центральное почтовое отделение в Норильске возобновило работу.
12:58   Впервые в истории клуб, представляющий Красноярье, пробился в Российскую футбольную премьер-лигу.

 26 июля 2018 
18:37   Кандидаты в губернаторы Красноярского края подали документы в избирком. 18:16   В Тамбове под суд попал мужчина из Норильска, избивший местного жителя.
18:09   Житель Норильска поделился интимными снимками жены и попал на скамью подсудимых. 17:32   Прокуратура Норильска проводит проверку по факту обнаружения ртути в теплоцентре многоквартирного дома.
16:31   Девушек, девочек, мамочек Норильска приглашают принять участие в ярком флешмобе. 16:12   Для расследования пожаров "по горячим следам" Госпожнадзору добавят полномочий.
15:39   Норильские льготники федерального уровня должны определиться со способом получения набора социальных услуг до 1 октября 2018 года. 15:29   «Экотропа» и «экодвор» могут появиться в Норильске. Красноярские экологи предложили несколько собственных идей по улучшению состояния окружающей среды.
13:57   Как попадают нелегалы в Норильск? Транспортная прокуратура провела проверку в Дудинском морском порту. 13:34   Красноярские кардиохирурги впервые в России имплантировали своим пациентам системы последнего поколения для профилактики внезапной смерти.
12:32   Красноярские «Столбы» преобразуют в национальный парк. 12:24   Выдержит и дождь, и ветер. Первый экземпляр факела XXIX Всемирной зимней Универсиады представили губернатору края.
12:18   Авиакомпания NordStar запустила в работу версию официального сайта, адаптированную для слабовидящих пассажиров. 12:12   В Норильске пройдет молодежный open-air с фестивалем красок холи White Holi Fest.
12:08   В Норильске будут судить местную жительницу за организацию незаконных азартных игр с использованием сети Интернет.

 25 июля 2018 
19:47   Сегодня в Норильске подвели итоги приемки территорий управляющих компаний. 19:01   После долгой разлуки в Норильск приехала супруга норильского поэта Эдуарда Нонина – Людмила Нонина.
18:49   Норильские коммунальники ведут в этом году промывку теплоносителей в жилых домах с использованием нового оборудования.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх