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31 июля 2018, 15:12



Осужденные Норильска попросили у руководства ГУФСИН больше овощей, ТВ-каналов и книг. Пожелания сидельцев начальники выслушивали в режиме онлайн.

Первыми задать вопросы заместителю начальника ГУФСИН полковнику внутренней службы Андрею Луханину и руководителям ведущих служб смогли осужденные норильской колонии № 15. На связь вышли 10 осужденных. Вопросы были самые разнообразные: об УДО, этапировании на материк, организации телефонных переговоров и свиданий, порядке получения религиозной литературы. Также осужденные просили увеличить количество телевизионных каналов и добавить в меню свежих овощей и фруктов. Сотрудники ГУФСИН на все вопросы дали исчерпывающие ответы, сообщает KrasnoyarskMedia. «Благодаря современным технологиям теперь каждый осужденный, отбывающий наказание в Красноярском крае, сможет задать все интересующие вопросы напрямую руководству ГУФСИН и получить конкретные ответы. Это очень важно для поддержания благоприятного психологического климата в учреждениях, создания доверительных отношений между осужденными и сотрудниками», - подчеркнул заместитель начальника ГУФСИН Андрей Луханин.

Просмотров:243 В ГУФСИН впервые в режиме онлайн прошел прием по личным вопросам осужденных, отбывающих наказание в отдаленных подразделениях ведомства.Первыми задать вопросы заместителю начальника ГУФСИН полковнику внутренней службы Андрею Луханину и руководителям ведущих служб смогли осужденные норильской колонии № 15. На связь вышли 10 осужденных. Вопросы были самые разнообразные: об УДО, этапировании на материк, организации телефонных переговоров и свиданий, порядке получения религиозной литературы. Также осужденные просили увеличить количество телевизионных каналов и добавить в меню свежих овощей и фруктов.Сотрудники ГУФСИН на все вопросы дали исчерпывающие ответы, сообщает KrasnoyarskMedia.«Благодаря современным технологиям теперь каждый осужденный, отбывающий наказание в Красноярском крае, сможет задать все интересующие вопросы напрямую руководству ГУФСИН и получить конкретные ответы. Это очень важно для поддержания благоприятного психологического климата в учреждениях, создания доверительных отношений между осужденными и сотрудниками», - подчеркнул заместитель начальника ГУФСИН Андрей Луханин.