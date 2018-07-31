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31 июля 2018, 16:01



Жительница Норильска подозревается в причинении телесных повреждений своему сожителю.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место преступления, обнаружила предполагаемое орудие преступления – нож. Как следовало из слов сожительницы пострадавшего, трагедия произошла на кухне. Во время распития алкогольных напитков возникла небольшая словесная ссора. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина нанесла своему сожителю один удар в область груди, причинив тем самым телесное повреждение в виде непроникающей колото-резаной раны грудной клетки справа, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Таким образом, подозреваемая обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «В» ч. 2 ст. 115 УК РФ.

Просмотров:240 Преступление произошло в одной из квартир дома, расположенного на пл. Металлургов. Как следует из собранных полицейскими материалов, местная жительница 1964 года рождения ударила ножом своего сожителя. Пострадавшего госпитализировали, и медики сообщили о происшествии в дежурную часть полиции.Следственно-оперативная группа, прибывшая на место преступления, обнаружила предполагаемое орудие преступления – нож. Как следовало из слов сожительницы пострадавшего, трагедия произошла на кухне. Во время распития алкогольных напитков возникла небольшая словесная ссора. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина нанесла своему сожителю один удар в область груди, причинив тем самым телесное повреждение в виде непроникающей колото-резаной раны грудной клетки справа, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Таким образом, подозреваемая обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «В» ч. 2 ст. 115 УК РФ.