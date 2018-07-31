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31 июля 2018, 16:02



Норильские полицейские раскрыли кражу дорогостоящего мобильного телефона.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили 28-летнюю норильчанку, которая причастна к краже. Как выяснили оперативники, потерпевшая по невнимательности оставила мобильный телефон в такси, следуя с работы домой. Со слов водителя такси, потерпевшая села в салон его автомобиля на заднее сиденье, данную пассажирку он отвез по указанному адресу. После чего сразу же к нему поступило сообщение от диспетчера о новом вызове. Новая пассажирка, сев в салон и заметив на заднем сиденьи смартфон, решила его присвоить. В отношении 28-летней жительницы Норильска возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщила пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. В настоящий момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Похищенное возвращено владельцу.

Просмотров:275 В марте текущего года в дежурную часть полиции обратилась жительница Норильска с заявлением о том, что у нее был похищен мобильный телефон. Ущерб потерпевшая оценила на сумму в 65 тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили 28-летнюю норильчанку, которая причастна к краже. Как выяснили оперативники, потерпевшая по невнимательности оставила мобильный телефон в такси, следуя с работы домой. Со слов водителя такси, потерпевшая села в салон его автомобиля на заднее сиденье, данную пассажирку он отвез по указанному адресу. После чего сразу же к нему поступило сообщение от диспетчера о новом вызове. Новая пассажирка, сев в салон и заметив на заднем сиденьи смартфон, решила его присвоить.В отношении 28-летней жительницы Норильска возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщила пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.В настоящий момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Похищенное возвращено владельцу.