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31 июля 2018, 16:38



Северный завоз продолжается на Таймыре. В отдаленные поселки везут уголь и ГСМ.

По состоянию на 31 июля 2018 года каменным углем полностью обеспечены все поселки сельского поселения Караул, кроме п. Байкаловск, поселки Волочанка, Левинские Пески, Потапово, Хантайское Озеро, а также поселки Катырык, Хета, Новая, Кресты, Жданиха, Попигай. Практически завершен завоз твердого топлива в п. Новорыбная сельского поселения Хатанга. На подходе к поселку находится теплоход «Лена» с последним объемом в 250 т. В п. Усть-Авам доставлено 1100 т каменного угля, что составляет 69,1% от общей потребности. Таким образом, твердым топливом муниципальный район обеспечен на 88% от запланированного объема, сообщает пресс-служба Таймырского муниципального района. Муниципальные контракты на поставку топливно-энергетических ресурсов в 2018 году заключены с АО «Енисейское речное пароходство», МП «Таймыр» и АО «Хатангский морской торговый порт».

Просмотров:174 В настоящее время полностью обеспечены дизельным топливом и техническими маслами семь поселков муниципального района: Катырык, Новая, Хета, Волочанка, Кресты, Караул и Байкаловск. На Таймыр завезено 38% дизельного топлива от запланированного объема, сообщает управление муниципального заказа и потребительского рынка администрации Таймырского муниципального района.По состоянию на 31 июля 2018 года каменным углем полностью обеспечены все поселки сельского поселения Караул, кроме п. Байкаловск, поселки Волочанка, Левинские Пески, Потапово, Хантайское Озеро, а также поселки Катырык, Хета, Новая, Кресты, Жданиха, Попигай.Практически завершен завоз твердого топлива в п. Новорыбная сельского поселения Хатанга. На подходе к поселку находится теплоход «Лена» с последним объемом в 250 т. В п. Усть-Авам доставлено 1100 т каменного угля, что составляет 69,1% от общей потребности.Таким образом, твердым топливом муниципальный район обеспечен на 88% от запланированного объема, сообщает пресс-служба Таймырского муниципального района.Муниципальные контракты на поставку топливно-энергетических ресурсов в 2018 году заключены с АО «Енисейское речное пароходство», МП «Таймыр» и АО «Хатангский морской торговый порт».