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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:40 Волонтеры Норильска и Дудинки соберутся на первый на Таймыре слет.
16:52 «Норникель» увеличил объемы выпуска всех основных металлов. Компания опубликовала предварительные производственные итоги за 1 полугодие 2018 года.
16:38 Северный завоз продолжается на Таймыре. В отдаленные поселки везут уголь и ГСМ.
16:02 Норильские полицейские раскрыли кражу дорогостоящего мобильного телефона.
16:01 Жительница Норильска подозревается в причинении телесных повреждений своему сожителю.
15:12 Осужденные Норильска попросили у руководства ГУФСИН больше овощей, ТВ-каналов и книг. Пожелания сидельцев начальники выслушивали в режиме онлайн.
15:05 Норильчан приглашают почтить память воинов-десантников.
14:11 В Норильске транспортные полицейские раскрыли кражу денежных средств из багажа авиапассажирки.
14:05 Более ста почтовых карточек и открыток из Норильска с Фестиваля северной ягоды отправилось по всему миру.
13:57 Из норильских дворов вывозят брошенные автомобили. Управление городского хозяйства проводит сверку и корректирует планы.
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