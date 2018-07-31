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Фестиваль северной ягоды

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
31 июля 2018, 16:38

Северный завоз продолжается на Таймыре. В отдаленные поселки везут уголь и ГСМ.


В настоящее время полностью обеспечены дизельным топливом и техническими маслами семь поселков муниципального района: Катырык, Новая, Хета, Волочанка, Кресты, Караул и Байкаловск. На Таймыр завезено 38% дизельного топлива от запланированного объема, сообщает управление муниципального заказа и потребительского рынка администрации Таймырского муниципального района.
По состоянию на 31 июля 2018 года каменным углем полностью обеспечены все поселки сельского поселения Караул, кроме п. Байкаловск, поселки Волочанка, Левинские Пески, Потапово, Хантайское Озеро, а также поселки Катырык, Хета, Новая, Кресты, Жданиха, Попигай.
Практически завершен завоз твердого топлива в п. Новорыбная сельского поселения Хатанга. На подходе к поселку находится теплоход «Лена» с последним объемом в 250 т. В п. Усть-Авам доставлено 1100 т каменного угля, что составляет 69,1% от общей потребности.
Таким образом, твердым топливом муниципальный район обеспечен на 88% от запланированного объема, сообщает пресс-служба Таймырского муниципального района.
Муниципальные контракты на поставку топливно-энергетических ресурсов в 2018 году заключены с АО «Енисейское речное пароходство», МП «Таймыр» и АО «Хатангский морской торговый порт».

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    Список новостей

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15:43   Состоялись очередные игры чемпионата Норильска по футболу. 14:17   В выходные дни в Норильске прошел ягодный фестиваль.
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13:03   В Норильске выявили сильнейших в третьем этапе по мини-мотокроссу и мотокроссу. 12:59   Пять норильских социальных учреждений стали победителями краевого конкурса.
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 27 июля 2018 
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15:23   Парк Норильской станции Скорой медицинской помощи пополнился новыми автомобилями. На линию они выйдут примерно через месяц 14:27   Сразу два астрономических явления произойдут сегодня. Лунное затмение и Великое противостояние Марса с Солнцем смогут наблюдать жители России.
13:19   В Норильске перед судом предстанет житель Хакасии за кражу денег с банковской карты. 13:08   Центральное почтовое отделение в Норильске возобновило работу.
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 26 июля 2018 
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18:09   Житель Норильска поделился интимными снимками жены и попал на скамью подсудимых. 17:32   Прокуратура Норильска проводит проверку по факту обнаружения ртути в теплоцентре многоквартирного дома.
16:31   Девушек, девочек, мамочек Норильска приглашают принять участие в ярком флешмобе. 16:12   Для расследования пожаров "по горячим следам" Госпожнадзору добавят полномочий.
15:39   Норильские льготники федерального уровня должны определиться со способом получения набора социальных услуг до 1 октября 2018 года. 15:29   «Экотропа» и «экодвор» могут появиться в Норильске. Красноярские экологи предложили несколько собственных идей по улучшению состояния окружающей среды.
13:57   Как попадают нелегалы в Норильск? Транспортная прокуратура провела проверку в Дудинском морском порту. 13:34   Красноярские кардиохирурги впервые в России имплантировали своим пациентам системы последнего поколения для профилактики внезапной смерти.
12:32   Красноярские «Столбы» преобразуют в национальный парк. 12:24   Выдержит и дождь, и ветер. Первый экземпляр факела XXIX Всемирной зимней Универсиады представили губернатору края.
12:18   Авиакомпания NordStar запустила в работу версию официального сайта, адаптированную для слабовидящих пассажиров. 12:12   В Норильске пройдет молодежный open-air с фестивалем красок холи White Holi Fest.
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 25 июля 2018 
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18:49   Норильские коммунальники ведут в этом году промывку теплоносителей в жилых домах с использованием нового оборудования.




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