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31 июля 2018, 16:52



«Норникель» увеличил объемы выпуска всех основных металлов. Компания опубликовала предварительные производственные итоги за 1 полугодие 2018 года.

«В первом полугодии этого года мы увеличили производство всех наших основных металлов. Самый существенный рост пришелся на медь, которая выросла относительно прошлого года на 18%. Активная переработка медесодержащего концентрата, купленного у компании «Ростех», а также начало производства меди на Быстринском проекте стали основными причинами этого роста. Также надо отметить, что низкорентабельное производство металлов из сырья третьих лиц было практически полностью прекращено во втором квартале, и весь объем товарных металлов на российских предприятиях был произведен из собственного сырья компании. Быстринский ГОК, на котором в октябре прошлого года начались пуско-наладочные работы под нагрузкой, в апреле осуществил первую поставку медного концентрата китайским покупателям, а всего по итогам второго квартала произвел около пяти тысяч тонн меди в концентрате. Однако в связи с выявившимися проблемами в работе оборудования обогатительной фабрики мы снизили прогноз производства этого проекта на текущий год. Неполадки планируется ликвидировать в третьем квартале текущего года. В целом мы подтверждаем прогноз производства металлов из собственного сырья на 2018 год на прежнем уровне».

Просмотров:182 Первый вице-президент — операционный директор Сергей Дяченко так прокомментировал производственные результаты за 1 полугодие 2018 года:«В первом полугодии этого года мы увеличили производство всех наших основных металлов. Самый существенный рост пришелся на медь, которая выросла относительно прошлого года на 18%. Активная переработка медесодержащего концентрата, купленного у компании «Ростех», а также начало производства меди на Быстринском проекте стали основными причинами этого роста. Также надо отметить, что низкорентабельное производство металлов из сырья третьих лиц было практически полностью прекращено во втором квартале, и весь объем товарных металлов на российских предприятиях был произведен из собственного сырья компании. Быстринский ГОК, на котором в октябре прошлого года начались пуско-наладочные работы под нагрузкой, в апреле осуществил первую поставку медного концентрата китайским покупателям, а всего по итогам второго квартала произвел около пяти тысяч тонн меди в концентрате. Однако в связи с выявившимися проблемами в работе оборудования обогатительной фабрики мы снизили прогноз производства этого проекта на текущий год. Неполадки планируется ликвидировать в третьем квартале текущего года. В целом мы подтверждаем прогноз производства металлов из собственного сырья на 2018 год на прежнем уровне».