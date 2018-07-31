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31 июля 2018, 17:40



Волонтеры Норильска и Дудинки соберутся на первый на Таймыре слет.

Главная цель слета - содействие развитию корпоративного волонтерства и консолидация усилий органов местного самоуправления, представителей некоммерческих и общественных организаций молодежного актива для решения социальных проблем силами участников волонтерского движения. Для участников будут организованы площадки от Клуба исследователей Таймыра, по креативному мышлению, мастер-класс по блоггингу, где представители некоммерческих и общественных организаций смогут обменяться опытом и приобрести новые творческие навыки. В программу мероприятий войдет также лекторий по социальному проектированию от исполнительного директора пензенского фонда «Гражданский Союз» Олега Шарипкова. В течение трех дней представителей некоммерческих и общественных организаций ждут интересные мастер-классы от дудинских мастеров, традиционные игры народов Севера. На территории будут работать спортивные площадки, где каждый сможет показать свою физическую подготовку на тестовой площадке ГТО, принять участие в соревновании по дартсу и метанию маута на хорей. Также будет организован кулинарный конкурс, а в вечернее время каждый желающий сможет исполнить свои любимые песни у костра. Закончится слет экологической акцией по уборке территории. Организаторами слета являются администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и управление благотворительных программ ЗФ «Норникеля».

Просмотров:187 Слет волонтеров «Содружество» состоится 17-19 августа в 29 километрах от столицы Таймыра у реки Сухой Лог. Пройдет слет в формате палаточного лагеря и объединит порядка 60 участников из числа сотрудников предприятий группы компаний «Норникель», представителей некоммерческих и общественных организаций Дудинки и Норильска, сообщает пресс-служба Таймырского муниципального района.Главная цель слета - содействие развитию корпоративного волонтерства и консолидация усилий органов местного самоуправления, представителей некоммерческих и общественных организаций молодежного актива для решения социальных проблем силами участников волонтерского движения.Для участников будут организованы площадки от Клуба исследователей Таймыра, по креативному мышлению, мастер-класс по блоггингу, где представители некоммерческих и общественных организаций смогут обменяться опытом и приобрести новые творческие навыки. В программу мероприятий войдет также лекторий по социальному проектированию от исполнительного директора пензенского фонда «Гражданский Союз» Олега Шарипкова.В течение трех дней представителей некоммерческих и общественных организаций ждут интересные мастер-классы от дудинских мастеров, традиционные игры народов Севера. На территории будут работать спортивные площадки, где каждый сможет показать свою физическую подготовку на тестовой площадке ГТО, принять участие в соревновании по дартсу и метанию маута на хорей. Также будет организован кулинарный конкурс, а в вечернее время каждый желающий сможет исполнить свои любимые песни у костра. Закончится слет экологической акцией по уборке территории.Организаторами слета являются администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и управление благотворительных программ ЗФ «Норникеля».