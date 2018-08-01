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1 августа 2018, 11:38



С 1 августа 2018 года размер пенсии работающих пенсионеров увеличится.

Данное увеличение — это максимальная прибавка, которую начислят в результате ежегодного перерасчета. Но коснется это не каждого. Повышение пенсий ждет лишь тех работающих пенсионеров, которые в 2016 году получали зарплату от 20 тысяч и более рублей. Но главное, чтобы работодатель платил за них взносы в социальные фонды.

Просмотров:161 Для тех, кто вышел на пенсию с 2015 года и ранее и продолжает трудиться, прибавка к пенсии составит 214, 23 руб. Для вышедших на пенсию в 2016 – 222,81 рубля. Ежемесячная выплата работающим гражданам, вышедшим на пенсию в прошлом году, с сегодняшнего дня подрастет на 234,84 рубля.Данное увеличение — это максимальная прибавка, которую начислят в результате ежегодного перерасчета. Но коснется это не каждого. Повышение пенсий ждет лишь тех работающих пенсионеров, которые в 2016 году получали зарплату от 20 тысяч и более рублей. Но главное, чтобы работодатель платил за них взносы в социальные фонды.