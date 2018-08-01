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1 августа 2018, 11:51



С 1 августа 2018 года появится новая алкогольная марка.



Просмотров:170 С сегодняшнего дня продажа алкоголя со старыми акцизными марками будет запрещена. До этого срок их действия заканчивался еще в далеком 2016 году. Однако по просьбе компаний, занимающихся оборотом и розничной продажей алкогольной продукции, ограничения отложили. Перенос также дал время на производство достаточного количества новых акцизных марок, иначе бы их нехватка привела к остановке поставок импортного алкоголя.