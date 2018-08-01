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Фестиваль северной ягоды

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
1 августа 2018, 11:52

Малый бизнес уравняют с крупными компаниями. Нововведение затронет компании и индивидуальных предпринимателей 19 августа 2018 года.


Во-первых, ИП при создании, реорганизации или ликвидации будут руководствоваться правилами определения начала и окончания налогового периода, как и крупные компании. Например, если вы оформите ИП в декабре 2018 года, то первый налоговый период — это период со дня регистрации до конца календарного года, следующего за годом создания. Это касается и частных предпринимателей, оформившихся с 1 по 31 декабря.
Во-вторых, нововведения установят особенности определения компаниями и ИП первого и последнего налогового периода, если они платили налог ежеквартально или ежемесячно. Уточнены и правила определения налогового периода при постановке и снятии с учета нотариуса, адвоката, медиатора, оценщика, арбитражного управляющего, патентного поверенного и иных лиц, занимающихся частной практикой.

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    Список новостей

 1 августа 2018 
17:40   Вот и кончилось лето? Тепла в Норильске не ожидается. 16:50   Кого из россиян освободили от взносов за капремонт?
16:47   В России ужесточат наказание за организацию подпольных казино. 16:35   Пошлины на загранпаспорта и права будут увеличены.
14:38   МФК «Норильский никель» поборется за Кубок Урала. 14:18   В рудной столице Норильска появится киот великомученицы Варвары – покровительницы горняков. А в будущем в Талнахе появится и храм этой святой.
13:39   Норильчан приглашают на соревнования по экстремальным видам спорта. 13:37   Более одного миллиарда рублей будет выделено на завершение реконструкции аэропорта «Норильск».
13:10   В Красноярске начал работу единый контакт-центр XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года. 12:12   Енисейское пароходство с 2020 года начнет строить баржи на мощностях судоремонтного завода.
12:02   Российские бизнесмены одобрили идею повышения пенсионного возраста, но выступают против наказаний за увольнение возрастных сотрудников. 11:52   Малый бизнес уравняют с крупными компаниями. Нововведение затронет компании и индивидуальных предпринимателей 19 августа 2018 года.
11:51   С 1 августа 2018 года появится новая алкогольная марка. 11:38   С 1 августа 2018 года размер пенсии работающих пенсионеров увеличится.

 31 июля 2018 
17:40   Волонтеры Норильска и Дудинки соберутся на первый на Таймыре слет. 16:52   «Норникель» увеличил объемы выпуска всех основных металлов. Компания опубликовала предварительные производственные итоги за 1 полугодие 2018 года.
16:38   Северный завоз продолжается на Таймыре. В отдаленные поселки везут уголь и ГСМ. 16:02   Норильские полицейские раскрыли кражу дорогостоящего мобильного телефона.
16:01   Жительница Норильска подозревается в причинении телесных повреждений своему сожителю. 15:12   Осужденные Норильска попросили у руководства ГУФСИН больше овощей, ТВ-каналов и книг. Пожелания сидельцев начальники выслушивали в режиме онлайн.
15:05   Норильчан приглашают почтить память воинов-десантников. 14:11   В Норильске транспортные полицейские раскрыли кражу денежных средств из багажа авиапассажирки.
14:05   Более ста почтовых карточек и открыток из Норильска с Фестиваля северной ягоды отправилось по всему миру. 13:57   Из норильских дворов вывозят брошенные автомобили. Управление городского хозяйства проводит сверку и корректирует планы.

 30 июля 2018 
18:34   Полицейские и активисты «Молодой гвардии» провели в Норильске рейд по пресечению незаконной торговли алкоголем. 18:08   Красноярцы начали выступление в Премьер-лиге с поражения.
17:34   Новый поселок Тухард обретает новые очертания. На стройплощадку прибыла первая баржа с материалами. 16:55   Норильчан приглашают на военно-патриотический турнир «СтрелОК».
16:50   Здание приюта для бездомных животных в Норильске украшает граффити. Художники закончили работы по преображению фасада. 16:22   На севере Красноярского края завершилась первая смена «Арктического субботника».
15:43   Состоялись очередные игры чемпионата Норильска по футболу. 14:17   В выходные дни в Норильске прошел ягодный фестиваль.
13:27   Руководитель Росавиации Александр Нерадько провел рабочее совещание в аэропорту Норильска. 13:16   Норильские полицейские посетили военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера».
13:03   В Норильске выявили сильнейших в третьем этапе по мини-мотокроссу и мотокроссу. 12:59   Пять норильских социальных учреждений стали победителями краевого конкурса.
12:20   В Норильске прошли соревнования по функциональному многоборью.

 27 июля 2018 
21:16   #Осторожномишки! Снова и снова нас предупреждают те, кто сталкивается с ними на природе. 17:50   Завершился Архипастырский визит Епископа Норильского и Туруханского Агафангела в сопровождении духовенства в отдаленные поселки Таймырского благочиния
16:58   В Музее Норильска 30 июля начинается третья в этом сезоне летняя «продленка» 16:32   В Норильске состоялся расширенный политсовет «Единой России»
15:23   Парк Норильской станции Скорой медицинской помощи пополнился новыми автомобилями. На линию они выйдут примерно через месяц 14:27   Сразу два астрономических явления произойдут сегодня. Лунное затмение и Великое противостояние Марса с Солнцем смогут наблюдать жители России.
13:19   В Норильске перед судом предстанет житель Хакасии за кражу денег с банковской карты. 13:08   Центральное почтовое отделение в Норильске возобновило работу.
12:58   Впервые в истории клуб, представляющий Красноярье, пробился в Российскую футбольную премьер-лигу.

 26 июля 2018 
18:37   Кандидаты в губернаторы Красноярского края подали документы в избирком. 18:16   В Тамбове под суд попал мужчина из Норильска, избивший местного жителя.
18:09   Житель Норильска поделился интимными снимками жены и попал на скамью подсудимых. 17:32   Прокуратура Норильска проводит проверку по факту обнаружения ртути в теплоцентре многоквартирного дома.




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