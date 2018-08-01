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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:40 Вот и кончилось лето? Тепла в Норильске не ожидается.
16:50 Кого из россиян освободили от взносов за капремонт?
16:47 В России ужесточат наказание за организацию подпольных казино.
16:35 Пошлины на загранпаспорта и права будут увеличены.
14:38 МФК «Норильский никель» поборется за Кубок Урала.
14:18 В рудной столице Норильска появится киот великомученицы Варвары – покровительницы горняков. А в будущем в Талнахе появится и храм этой святой.
13:39 Норильчан приглашают на соревнования по экстремальным видам спорта.
13:37 Более одного миллиарда рублей будет выделено на завершение реконструкции аэропорта «Норильск».
13:10 В Красноярске начал работу единый контакт-центр XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года.
12:12 Енисейское пароходство с 2020 года начнет строить баржи на мощностях судоремонтного завода.
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