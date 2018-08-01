Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 августа 2018, 11:52



Малый бизнес уравняют с крупными компаниями. Нововведение затронет компании и индивидуальных предпринимателей 19 августа 2018 года.

Во-вторых, нововведения установят особенности определения компаниями и ИП первого и последнего налогового периода, если они платили налог ежеквартально или ежемесячно. Уточнены и правила определения налогового периода при постановке и снятии с учета нотариуса, адвоката, медиатора, оценщика, арбитражного управляющего, патентного поверенного и иных лиц, занимающихся частной практикой.

Просмотров:180 Во-первых, ИП при создании, реорганизации или ликвидации будут руководствоваться правилами определения начала и окончания налогового периода, как и крупные компании. Например, если вы оформите ИП в декабре 2018 года, то первый налоговый период — это период со дня регистрации до конца календарного года, следующего за годом создания. Это касается и частных предпринимателей, оформившихся с 1 по 31 декабря.Во-вторых, нововведения установят особенности определения компаниями и ИП первого и последнего налогового периода, если они платили налог ежеквартально или ежемесячно. Уточнены и правила определения налогового периода при постановке и снятии с учета нотариуса, адвоката, медиатора, оценщика, арбитражного управляющего, патентного поверенного и иных лиц, занимающихся частной практикой.