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1 августа 2018, 12:02



Российские бизнесмены одобрили идею повышения пенсионного возраста, но выступают против наказаний за увольнение возрастных сотрудников.

Поддержав идею пенсионной реформы, бизнесмены все же не согласны с вводом ответственности за увольнение. Вместо этого они предложили увеличить пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста и полностью отменить или снизить размер отчислений в Пенсионный фонд за работников, которым осталось пять лет до пенсии, сообщает НИА-Красноярск. В настоящее время профсоюзы и работодатели прорабатывают план по созданию условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан, в котором будут отражены и мероприятия на рынке труда.

Просмотров:180 Об этом Торгово-промышленная палата РФ сообщила во вносимых предложениях в Минфин, Минэкономразвития, Минтруд и Банк России.Поддержав идею пенсионной реформы, бизнесмены все же не согласны с вводом ответственности за увольнение. Вместо этого они предложили увеличить пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста и полностью отменить или снизить размер отчислений в Пенсионный фонд за работников, которым осталось пять лет до пенсии, сообщает НИА-Красноярск.В настоящее время профсоюзы и работодатели прорабатывают план по созданию условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан, в котором будут отражены и мероприятия на рынке труда.