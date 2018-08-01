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1 августа 2018, 12:12



Енисейское пароходство с 2020 года начнет строить баржи на мощностях судоремонтного завода.

«Мы старую площадку судоверфи закрыли и сейчас проектируем два новых современных цеха на базе своего судоремонтного завода. Со следующего года начнем строить эти цеха, и в 2020 году уже будем строить свой флот», - приводит слова Яковлева НИА-Красноярск. На новой производственной площадке можно будет строить суда разных типов и размеров, но в основном это будет несамоходный флот. Баржи - наиболее востребованный тип судов на сибирских реках. Для начала планируется спускать на воду по три судна в год. ЕРП является основным перевозчиком грузов по Енисею и его притокам. Предприятие обладает самым мощным в регионе сухогрузным и танкерным флотом, в его распоряжении находятся около 650 судов. Основной акционер пароходства - компания «Норникель».

Просмотров:223 Строить новые суда будут в цехах, которые сейчас возводятся на базе Красноярского судоремонтного завода. Объем инвестиций составит порядка 400 млн рублей. Будет создано 60-70 новых рабочих мест. Об этом рассказал гендиректор ЕРП Андрей Яковлев после заседания Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта РФ.«Мы старую площадку судоверфи закрыли и сейчас проектируем два новых современных цеха на базе своего судоремонтного завода. Со следующего года начнем строить эти цеха, и в 2020 году уже будем строить свой флот», - приводит слова Яковлева НИА-Красноярск.На новой производственной площадке можно будет строить суда разных типов и размеров, но в основном это будет несамоходный флот. Баржи - наиболее востребованный тип судов на сибирских реках. Для начала планируется спускать на воду по три судна в год.ЕРП является основным перевозчиком грузов по Енисею и его притокам. Предприятие обладает самым мощным в регионе сухогрузным и танкерным флотом, в его распоряжении находятся около 650 судов. Основной акционер пароходства - компания «Норникель».