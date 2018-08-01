Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 августа 2018, 13:10



В Красноярске начал работу единый контакт-центр XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года.

Единый контакт-центр создан для информирования всех желающих о предстоящем международном спортивном событии. Операторы могут предоставить подробные сведения о будущих Студенческих играх: видах спорта, включенных в программу; расписании тестовых и основных соревнований; правилах аккредитации и так далее. Кроме того, сотрудники контакт-центра расскажут о месте расположения объектов зимней Универсиады-2019 и о том, как до них добраться. Непосредственно во время Студенческих игр у операторов можно будет оперативно узнать результаты соревнований. В настоящее время звонки принимаются только с территории Российской Федерации. Горячая линия для абонентов из других стран начнет работу осенью текущего года. Отметим, что все операторы единого контакт-центра зимней Универсиады-2019 владеют английским и китайским языками. Работать центр будет до 20 марта следующего года. Сейчас операторы дежурят на телефоне с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по красноярскому времени. С 11 февраля 2019 года звонки начнут принимать в круглосуточном режиме. Также вопросы о зимней Универсиаде-2019 принимаются и на официальном сайте Студенческих игр. Через интернет-портал с начала текущего года уже поступило более сотни вопросов, сообщается на официальном портале Красноярского края.

Просмотров:142 Операторы готовы ответить на любой вопрос о Студенческих играх по номеру 8-800-707-2019, звонок бесплатный.Единый контакт-центр создан для информирования всех желающих о предстоящем международном спортивном событии. Операторы могут предоставить подробные сведения о будущих Студенческих играх: видах спорта, включенных в программу; расписании тестовых и основных соревнований; правилах аккредитации и так далее. Кроме того, сотрудники контакт-центра расскажут о месте расположения объектов зимней Универсиады-2019 и о том, как до них добраться. Непосредственно во время Студенческих игр у операторов можно будет оперативно узнать результаты соревнований.В настоящее время звонки принимаются только с территории Российской Федерации. Горячая линия для абонентов из других стран начнет работу осенью текущего года. Отметим, что все операторы единого контакт-центра зимней Универсиады-2019 владеют английским и китайским языками. Работать центр будет до 20 марта следующего года. Сейчас операторы дежурят на телефоне с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по красноярскому времени. С 11 февраля 2019 года звонки начнут принимать в круглосуточном режиме.Также вопросы о зимней Универсиаде-2019 принимаются и на официальном сайте Студенческих игр. Через интернет-портал с начала текущего года уже поступило более сотни вопросов, сообщается на официальном портале Красноярского края.