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1 августа 2018, 13:37



Более одного миллиарда рублей будет выделено на завершение реконструкции аэропорта «Норильск».

1,2 млрд рублей, сэкономленные при строительстве новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Шереметьево», Минтранс предлагает направить на реконструкцию инфраструктуры аэропорта в Норильске. А сэкономленные средства по проекту реконструкции «Домодедово» (600 млн рублей) правительство намерено распределить на развитие аэропорта «Баландино» в Челябинске.

Просмотров:208 Проект поправок в государственную программу «Развитие транспортной системы» предусматривает необходимость ускорения финансирования реконструкции аэропорта Норильска и исполнение решений о подготовке объектов инфраструктуры Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, сообщает «РИА Новости».1,2 млрд рублей, сэкономленные при строительстве новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Шереметьево», Минтранс предлагает направить на реконструкцию инфраструктуры аэропорта в Норильске.А сэкономленные средства по проекту реконструкции «Домодедово» (600 млн рублей) правительство намерено распределить на развитие аэропорта «Баландино» в Челябинске.