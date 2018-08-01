Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 августа 2018, 13:39



Норильчан приглашают на соревнования по экстремальным видам спорта.

Участникам в возрасте от 14 до 30 лет предлагается посостязаться в трех номинациях: скейтбординг, агрессивные ролики и BMX. При этом в каждой номинации предусмотрен один тур: спортсмены должны будут демонстрировать трюки в течение одной минуты. Победителей ждут памятные дипломы и подарки от организаторов и спонсоров соревнований. Для участия в #NORTRICK необходимо подать заявку по WhatsApp на номер 8-913-504-00-03 или на электронный адрес: ayufilina@mail.ru. Ознакомиться с подробной информацией о состязаниях и формой заявки на участие можно по ссылке https://vk.com/docs-33405386.

Просмотров:224 Состязания, получившие название #NORTRICK, пройдут 17 августа в 18.00 на спортивной площадке Молодежного центра на Советской, 9. Организаторы - Молодежный центр Норильска, норильский штаб флагманской программы «Экстремальный спорт» и РСОО «Шторм».Участникам в возрасте от 14 до 30 лет предлагается посостязаться в трех номинациях: скейтбординг, агрессивные ролики и BMX. При этом в каждой номинации предусмотрен один тур: спортсмены должны будут демонстрировать трюки в течение одной минуты. Победителей ждут памятные дипломы и подарки от организаторов и спонсоров соревнований.Для участия в #NORTRICK необходимо подать заявку по WhatsApp на номер 8-913-504-00-03 или на электронный адрес: ayufilina@mail.ru. Ознакомиться с подробной информацией о состязаниях и формой заявки на участие можно по ссылке https://vk.com/docs-33405386.