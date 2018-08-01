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1 августа 2018, 14:18



В рудной столице Норильска появится киот великомученицы Варвары – покровительницы горняков. А в будущем в Талнахе появится и храм этой святой.

Работу по аккумулированию денежных средств, собранных в рамках акции, осуществляет Благотворительный фонд социальных программ «Территория добра». В рамках акции было собрано более одного миллиона рублей. Киот будет выполнен из высокомарочного бетона с установленным в нем изображением святой великомученицы Варвары. Икона, созданная на знаменитом Каслинском заводе художественного литья, пока хранится в талнахской администрации. Как и искусные маковка с крестом и колокол, которые увенчают киот. Общая высота сооружения будет более трех метров. Место установки объекта – ул. Первопроходцев, район дома № 1. Возведут в Талнахе и храм Святой Варвары. Деньги на строительство выделяет компания «Норникель». Место уже определено - в районе улицы Бауманской, 9, где сейчас установлен памятный знак в честь студенческих отрядов МВТУ имени Баумана, которые работали здесь 50 лет назад. Его перенесут в другое место.

Просмотров:201 Киот с иконой святой великомученицы Варвары, покровительницы всех трудящихся в земных недрах, появится в Талнахе к Дню горняка, который отмечается в последнее воскресенье августа. Средства на возведение этого объекта собирали всем миром в ходе акции, которая проходила на территории Норильска с конца 2017 года по июнь 2018-го по инициативе самих горожан.Работу по аккумулированию денежных средств, собранных в рамках акции, осуществляет Благотворительный фонд социальных программ «Территория добра». В рамках акции было собрано более одного миллиона рублей.Киот будет выполнен из высокомарочного бетона с установленным в нем изображением святой великомученицы Варвары. Икона, созданная на знаменитом Каслинском заводе художественного литья, пока хранится в талнахской администрации. Как и искусные маковка с крестом и колокол, которые увенчают киот. Общая высота сооружения будет более трех метров. Место установки объекта – ул. Первопроходцев, район дома № 1.Возведут в Талнахе и храм Святой Варвары. Деньги на строительство выделяет компания «Норникель». Место уже определено - в районе улицы Бауманской, 9, где сейчас установлен памятный знак в честь студенческих отрядов МВТУ имени Баумана, которые работали здесь 50 лет назад. Его перенесут в другое место.