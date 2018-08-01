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1 августа 2018, 14:38



МФК «Норильский никель» поборется за Кубок Урала.

Напомним, что команда Александра Соколова сейчас готовится к старту Суперлиги, который назначен на 2 сентября выездной игрой против «Динамо» (Самара). Первую домашнюю игру в рамках чемпионата северяне проведут 2 ноября против «Синары».

Просмотров:189 Соревнования, в которых помимо норильчан примут участие екатеринбургские «Синара» и ЗиК, «Газпром-Югра» из Югорска и «Ухта», пройдут в Екатеринбурге с 20 по 24 августа. Игры состоятся по круговой системе, победитель будет выявлен по наибольшему количеству набранных очков. «Норникель» свои матчи проведет 20 августа с «Газпром-Югрой», 22 августа с «Синарой», 23 августа с ЗиК и 24 августа с «Ухтой».Напомним, что команда Александра Соколова сейчас готовится к старту Суперлиги, который назначен на 2 сентября выездной игрой против «Динамо» (Самара). Первую домашнюю игру в рамках чемпионата северяне проведут 2 ноября против «Синары».