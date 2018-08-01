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1 августа 2018, 16:35



Пошлины на загранпаспорта и права будут увеличены.

Так, пошлина за загранпаспорт, содержащий электронный носитель информации, выросла с 3500 до 5000 рублей, а для детей в возрасте до 14 лет — с 1500 до 2500 рублей. Пошлины за получение водительских прав нового поколения составят три тысячи рублей. Также до 1,5 тысячи рублей повышена госпошлина за государственную регистрацию транспортных средств. Повышение цен на получение всех перечисленных документов правительство объясняет тем, что растут бюджетные траты на их изготовление. При этом продолжит действовать скидка в размере 30 процентов при оплате пошлин за оформление загранпаспорта и водительских прав через портал госуслуг. Жители Калининградской области, Крыма и Севастополя, как и прежде, будут полностью освобождены от пошлин за получение загранпаспортов.

Просмотров:156 Увеличивается размер государственной пошлины за выдачу ряда документов. В частности, это загранпаспорт нового образца и водительские права.Так, пошлина за загранпаспорт, содержащий электронный носитель информации, выросла с 3500 до 5000 рублей, а для детей в возрасте до 14 лет — с 1500 до 2500 рублей. Пошлины за получение водительских прав нового поколения составят три тысячи рублей. Также до 1,5 тысячи рублей повышена госпошлина за государственную регистрацию транспортных средств.Повышение цен на получение всех перечисленных документов правительство объясняет тем, что растут бюджетные траты на их изготовление.При этом продолжит действовать скидка в размере 30 процентов при оплате пошлин за оформление загранпаспорта и водительских прав через портал госуслуг. Жители Калининградской области, Крыма и Севастополя, как и прежде, будут полностью освобождены от пошлин за получение загранпаспортов.