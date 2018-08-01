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1 августа 2018, 16:47



В России ужесточат наказание за организацию подпольных казино.

Штрафом будет караться и распространение лотерейных билетов, лотерейных квитанций или электронных лотерейных билетов среди лиц, не достигших 18 лет, прием лотерейных ставок от них либо передача им выигрышей. Для граждан штрафы за это составят от двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц — от 20 до 40 тысяч рублей. Отдельным законом устанавливается уголовная ответственность за организацию или проведение без лицензии азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне игорной зоны, а также за систематическое (более двух раз) предоставление помещений для подпольных казино.

Просмотров:131 В частности, административная ответственность устанавливается за предоставление помещений для незаконных организации или проведения азартных игр. Размер штрафа за это составит от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей с конфискацией игрового оборудования. Кроме того, административная ответственность установлена за нахождение несовершеннолетних в игорном заведении либо привлечение их к работе в казино.Штрафом будет караться и распространение лотерейных билетов, лотерейных квитанций или электронных лотерейных билетов среди лиц, не достигших 18 лет, прием лотерейных ставок от них либо передача им выигрышей. Для граждан штрафы за это составят от двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц — от 20 до 40 тысяч рублей.Отдельным законом устанавливается уголовная ответственность за организацию или проведение без лицензии азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне игорной зоны, а также за систематическое (более двух раз) предоставление помещений для подпольных казино.