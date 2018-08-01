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Фестиваль северной ягоды

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
1 августа 2018, 16:47

В России ужесточат наказание за организацию подпольных казино.


В частности, административная ответственность устанавливается за предоставление помещений для незаконных организации или проведения азартных игр. Размер штрафа за это составит от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей с конфискацией игрового оборудования. Кроме того, административная ответственность установлена за нахождение несовершеннолетних в игорном заведении либо привлечение их к работе в казино.
Штрафом будет караться и распространение лотерейных билетов, лотерейных квитанций или электронных лотерейных билетов среди лиц, не достигших 18 лет, прием лотерейных ставок от них либо передача им выигрышей. Для граждан штрафы за это составят от двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц — от 20 до 40 тысяч рублей.
Отдельным законом устанавливается уголовная ответственность за организацию или проведение без лицензии азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне игорной зоны, а также за систематическое (более двух раз) предоставление помещений для подпольных казино.

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    Список новостей

 1 августа 2018 
17:40   Вот и кончилось лето? Тепла в Норильске не ожидается. 16:50   Кого из россиян освободили от взносов за капремонт?
16:47   В России ужесточат наказание за организацию подпольных казино. 16:35   Пошлины на загранпаспорта и права будут увеличены.
14:38   МФК «Норильский никель» поборется за Кубок Урала. 14:18   В рудной столице Норильска появится киот великомученицы Варвары – покровительницы горняков. А в будущем в Талнахе появится и храм этой святой.
13:39   Норильчан приглашают на соревнования по экстремальным видам спорта. 13:37   Более одного миллиарда рублей будет выделено на завершение реконструкции аэропорта «Норильск».
13:10   В Красноярске начал работу единый контакт-центр XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года. 12:12   Енисейское пароходство с 2020 года начнет строить баржи на мощностях судоремонтного завода.
12:02   Российские бизнесмены одобрили идею повышения пенсионного возраста, но выступают против наказаний за увольнение возрастных сотрудников. 11:52   Малый бизнес уравняют с крупными компаниями. Нововведение затронет компании и индивидуальных предпринимателей 19 августа 2018 года.
11:51   С 1 августа 2018 года появится новая алкогольная марка. 11:38   С 1 августа 2018 года размер пенсии работающих пенсионеров увеличится.

 31 июля 2018 
17:40   Волонтеры Норильска и Дудинки соберутся на первый на Таймыре слет. 16:52   «Норникель» увеличил объемы выпуска всех основных металлов. Компания опубликовала предварительные производственные итоги за 1 полугодие 2018 года.
16:38   Северный завоз продолжается на Таймыре. В отдаленные поселки везут уголь и ГСМ. 16:02   Норильские полицейские раскрыли кражу дорогостоящего мобильного телефона.
16:01   Жительница Норильска подозревается в причинении телесных повреждений своему сожителю. 15:12   Осужденные Норильска попросили у руководства ГУФСИН больше овощей, ТВ-каналов и книг. Пожелания сидельцев начальники выслушивали в режиме онлайн.
15:05   Норильчан приглашают почтить память воинов-десантников. 14:11   В Норильске транспортные полицейские раскрыли кражу денежных средств из багажа авиапассажирки.
14:05   Более ста почтовых карточек и открыток из Норильска с Фестиваля северной ягоды отправилось по всему миру. 13:57   Из норильских дворов вывозят брошенные автомобили. Управление городского хозяйства проводит сверку и корректирует планы.

 30 июля 2018 
18:34   Полицейские и активисты «Молодой гвардии» провели в Норильске рейд по пресечению незаконной торговли алкоголем. 18:08   Красноярцы начали выступление в Премьер-лиге с поражения.
17:34   Новый поселок Тухард обретает новые очертания. На стройплощадку прибыла первая баржа с материалами. 16:55   Норильчан приглашают на военно-патриотический турнир «СтрелОК».
16:50   Здание приюта для бездомных животных в Норильске украшает граффити. Художники закончили работы по преображению фасада. 16:22   На севере Красноярского края завершилась первая смена «Арктического субботника».
15:43   Состоялись очередные игры чемпионата Норильска по футболу. 14:17   В выходные дни в Норильске прошел ягодный фестиваль.
13:27   Руководитель Росавиации Александр Нерадько провел рабочее совещание в аэропорту Норильска. 13:16   Норильские полицейские посетили военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера».
13:03   В Норильске выявили сильнейших в третьем этапе по мини-мотокроссу и мотокроссу. 12:59   Пять норильских социальных учреждений стали победителями краевого конкурса.
12:20   В Норильске прошли соревнования по функциональному многоборью.

 27 июля 2018 
21:16   #Осторожномишки! Снова и снова нас предупреждают те, кто сталкивается с ними на природе. 17:50   Завершился Архипастырский визит Епископа Норильского и Туруханского Агафангела в сопровождении духовенства в отдаленные поселки Таймырского благочиния
16:58   В Музее Норильска 30 июля начинается третья в этом сезоне летняя «продленка» 16:32   В Норильске состоялся расширенный политсовет «Единой России»
15:23   Парк Норильской станции Скорой медицинской помощи пополнился новыми автомобилями. На линию они выйдут примерно через месяц 14:27   Сразу два астрономических явления произойдут сегодня. Лунное затмение и Великое противостояние Марса с Солнцем смогут наблюдать жители России.
13:19   В Норильске перед судом предстанет житель Хакасии за кражу денег с банковской карты. 13:08   Центральное почтовое отделение в Норильске возобновило работу.
12:58   Впервые в истории клуб, представляющий Красноярье, пробился в Российскую футбольную премьер-лигу.

 26 июля 2018 
18:37   Кандидаты в губернаторы Красноярского края подали документы в избирком. 18:16   В Тамбове под суд попал мужчина из Норильска, избивший местного жителя.
18:09   Житель Норильска поделился интимными снимками жены и попал на скамью подсудимых. 17:32   Прокуратура Норильска проводит проверку по факту обнаружения ртути в теплоцентре многоквартирного дома.




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