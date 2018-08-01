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1 августа 2018, 16:50



Кого из россиян освободили от взносов за капремонт?

Список льготников, получивших право на компенсацию, будет расширен с 2019 года.

Просмотров:174 Региональные власти получили возможность полностью или частично освобождать от уплаты взносов за капитальный ремонт семьи, в которых проживают неработающие пенсионеры в возрасте от 70 лет и инвалиды I и II группы. Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал 29 июля, сообщает ТАСС.Список льготников, получивших право на компенсацию, будет расширен с 2019 года.