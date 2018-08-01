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1 августа 2018, 17:40



Вот и кончилось лето? Тепла в Норильске не ожидается.



Просмотров:265 В ближайшую неделю в Норильске такой же теплой погоды, как сегодня, не ожидается. На завтра, 2 августа, синоптики прогнозируют дождливую погоду. Чуть севернее Норильска уже отмечаются ночные заморозки. Поэтому тем, кто собирается отправиться на природу, нужно взять теплые вещи. Аномальных температур пока не ожидается. Тем не менее ночью на этой неделе столбик термометра будет показывать всего 5-7 градусов тепла.