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2 августа 2018, 12:32



30 воспитанников норильской общеобразовательной школы-интерната вернулись сегодня домой из «Солнечного-2».

«Любой лагерь все летние месяцы условно делит на четыре периода. Мы, норильчане, обычно берем вторую и третью части, чтобы было 42 дня - с середины июня до конца августа. Потому что июнь еще прохладный, август уже может быть холодным и дождливым. Наши дети захватывают середину лета, когда максимально большое количество теплых дней. А в конце июля - начале августа мы обычно встречаем всех наших отпускников», - рассказывает Наталья Рожнова, заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления общего и дошкольного образования. Так, например, во вторник, 31 июля, в город вернулись 60 ребятишек, отдыхавших в Красноярском крае от станции детско-юношеского туризма и экскурсий. У них программа отдыха была разделена на две части: 21 день в «Солнечном-2», с оздоровительной программой, экскурсиями, купанием в речке, а затем 21 день - в различных палаточных базах отдыха, откуда они ходили в походы, на сплавы, занимались всем, что должны уметь юные туристы.

Просмотров:83 Отчитываясь за детей перед счастливыми родителями, педагог сообщает о том, насколько насыщенной и интересной была развлекательная программа для ребят, какое лечение они проходили, обращает внимание на то, что дети в большинстве набрали вес, поправились, оздоровились. Дети, которые на полтора месяца расстались с семьей, чтобы провести каникулы в лагере «Солнечный-2», недалеко от поселка Тесь Красноярского края, спешат поделиться впечатлениями, обнимают мам, уже планируют лето следующего года.«Любой лагерь все летние месяцы условно делит на четыре периода. Мы, норильчане, обычно берем вторую и третью части, чтобы было 42 дня - с середины июня до конца августа. Потому что июнь еще прохладный, август уже может быть холодным и дождливым. Наши дети захватывают середину лета, когда максимально большое количество теплых дней. А в конце июля - начале августа мы обычно встречаем всех наших отпускников», - рассказывает Наталья Рожнова, заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления общего и дошкольного образования.Так, например, во вторник, 31 июля, в город вернулись 60 ребятишек, отдыхавших в Красноярском крае от станции детско-юношеского туризма и экскурсий. У них программа отдыха была разделена на две части: 21 день в «Солнечном-2», с оздоровительной программой, экскурсиями, купанием в речке, а затем 21 день - в различных палаточных базах отдыха, откуда они ходили в походы, на сплавы, занимались всем, что должны уметь юные туристы.