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Фестиваль северной ягоды

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
2 августа 2018, 12:32

30 воспитанников норильской общеобразовательной школы-интерната вернулись сегодня домой из «Солнечного-2».


Отчитываясь за детей перед счастливыми родителями, педагог сообщает о том, насколько насыщенной и интересной была развлекательная программа для ребят, какое лечение они проходили, обращает внимание на то, что дети в большинстве набрали вес, поправились, оздоровились. Дети, которые на полтора месяца расстались с семьей, чтобы провести каникулы в лагере «Солнечный-2», недалеко от поселка Тесь Красноярского края, спешат поделиться впечатлениями, обнимают мам, уже планируют лето следующего года.
«Любой лагерь все летние месяцы условно делит на четыре периода. Мы, норильчане, обычно берем вторую и третью части, чтобы было 42 дня - с середины июня до конца августа. Потому что июнь еще прохладный, август уже может быть холодным и дождливым. Наши дети захватывают середину лета, когда максимально большое количество теплых дней. А в конце июля - начале августа мы обычно встречаем всех наших отпускников», - рассказывает Наталья Рожнова, заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления общего и дошкольного образования.
Так, например, во вторник, 31 июля, в город вернулись 60 ребятишек, отдыхавших в Красноярском крае от станции детско-юношеского туризма и экскурсий. У них программа отдыха была разделена на две части: 21 день в «Солнечном-2», с оздоровительной программой, экскурсиями, купанием в речке, а затем 21 день - в различных палаточных базах отдыха, откуда они ходили в походы, на сплавы, занимались всем, что должны уметь юные туристы.

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    Список новостей

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12:32   30 воспитанников норильской общеобразовательной школы-интерната вернулись сегодня домой из «Солнечного-2».

 1 августа 2018 
17:40   Вот и кончилось лето? Тепла в Норильске не ожидается. 16:50   Кого из россиян освободили от взносов за капремонт?
16:47   В России ужесточат наказание за организацию подпольных казино. 16:35   Пошлины на загранпаспорта и права будут увеличены.
14:38   МФК «Норильский никель» поборется за Кубок Урала. 14:18   В рудной столице Норильска появится киот великомученицы Варвары – покровительницы горняков. А в будущем в Талнахе появится и храм этой святой.
13:39   Норильчан приглашают на соревнования по экстремальным видам спорта. 13:37   Более одного миллиарда рублей будет выделено на завершение реконструкции аэропорта «Норильск».
13:10   В Красноярске начал работу единый контакт-центр XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года. 12:12   Енисейское пароходство с 2020 года начнет строить баржи на мощностях судоремонтного завода.
12:02   Российские бизнесмены одобрили идею повышения пенсионного возраста, но выступают против наказаний за увольнение возрастных сотрудников. 11:52   Малый бизнес уравняют с крупными компаниями. Нововведение затронет компании и индивидуальных предпринимателей 19 августа 2018 года.
11:51   С 1 августа 2018 года появится новая алкогольная марка. 11:38   С 1 августа 2018 года размер пенсии работающих пенсионеров увеличится.

 31 июля 2018 
17:40   Волонтеры Норильска и Дудинки соберутся на первый на Таймыре слет. 16:52   «Норникель» увеличил объемы выпуска всех основных металлов. Компания опубликовала предварительные производственные итоги за 1 полугодие 2018 года.
16:38   Северный завоз продолжается на Таймыре. В отдаленные поселки везут уголь и ГСМ. 16:02   Норильские полицейские раскрыли кражу дорогостоящего мобильного телефона.
16:01   Жительница Норильска подозревается в причинении телесных повреждений своему сожителю. 15:12   Осужденные Норильска попросили у руководства ГУФСИН больше овощей, ТВ-каналов и книг. Пожелания сидельцев начальники выслушивали в режиме онлайн.
15:05   Норильчан приглашают почтить память воинов-десантников. 14:11   В Норильске транспортные полицейские раскрыли кражу денежных средств из багажа авиапассажирки.
14:05   Более ста почтовых карточек и открыток из Норильска с Фестиваля северной ягоды отправилось по всему миру. 13:57   Из норильских дворов вывозят брошенные автомобили. Управление городского хозяйства проводит сверку и корректирует планы.

 30 июля 2018 
18:34   Полицейские и активисты «Молодой гвардии» провели в Норильске рейд по пресечению незаконной торговли алкоголем. 18:08   Красноярцы начали выступление в Премьер-лиге с поражения.
17:34   Новый поселок Тухард обретает новые очертания. На стройплощадку прибыла первая баржа с материалами. 16:55   Норильчан приглашают на военно-патриотический турнир «СтрелОК».
16:50   Здание приюта для бездомных животных в Норильске украшает граффити. Художники закончили работы по преображению фасада. 16:22   На севере Красноярского края завершилась первая смена «Арктического субботника».
15:43   Состоялись очередные игры чемпионата Норильска по футболу. 14:17   В выходные дни в Норильске прошел ягодный фестиваль.
13:27   Руководитель Росавиации Александр Нерадько провел рабочее совещание в аэропорту Норильска. 13:16   Норильские полицейские посетили военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера».
13:03   В Норильске выявили сильнейших в третьем этапе по мини-мотокроссу и мотокроссу. 12:59   Пять норильских социальных учреждений стали победителями краевого конкурса.
12:20   В Норильске прошли соревнования по функциональному многоборью.

 27 июля 2018 
21:16   #Осторожномишки! Снова и снова нас предупреждают те, кто сталкивается с ними на природе. 17:50   Завершился Архипастырский визит Епископа Норильского и Туруханского Агафангела в сопровождении духовенства в отдаленные поселки Таймырского благочиния
16:58   В Музее Норильска 30 июля начинается третья в этом сезоне летняя «продленка» 16:32   В Норильске состоялся расширенный политсовет «Единой России»
15:23   Парк Норильской станции Скорой медицинской помощи пополнился новыми автомобилями. На линию они выйдут примерно через месяц 14:27   Сразу два астрономических явления произойдут сегодня. Лунное затмение и Великое противостояние Марса с Солнцем смогут наблюдать жители России.
13:19   В Норильске перед судом предстанет житель Хакасии за кражу денег с банковской карты. 13:08   Центральное почтовое отделение в Норильске возобновило работу.




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