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2 августа 2018, 12:43



Передвижная выставка значков «Норильск в металле» продолжает свою работу. На этот раз экспонаты обосновались в Талнахе.

«К нашему приятному удивлению многие семьи хранят как память и приятные воспоминания из далекого детства значки с норильской символикой, выпущенные в разные годы и к разным событиям города и комбината. Так родилась идея собрать коллекции в одну большую выставку. В социальные сети бросили клич, на который и отозвались коллекционеры города. Одними из первых оказались Олег Ходарцевич, а также Олег Токарчук, который прислал свои значки из Красноярска. Валерий Косицин предоставил самую большую коллекцию значков, а у Игоря Щепилова оказались редкие экземпляры. Все коллекционеры с большим интересом отнеслись к идее организовать выставку, и это не случайно, потому что для каждого из них в каждом значке кроется история города, комбината и людей – творцов этой истории», - рассказывает Лариса Оглоблина, музыкальный руководитель социального приюта для детей и подростков, одна из организаторов выставки. Выставка насчитывает порядка 900 экземпляров. Она уже прошла в библиотеках Центрального района и Кайеркана, а сегодня открылась и в Талнахе. Как у детей, так и у взрослых «Норильск в металле» вызывает неподкупный интерес. Особенно экспозиция впечатлила юных посетителей, которые задают много вопросов, рассматривают значки, открывают для себя Норильск по-новому. «Пока сложно сказать, станут ли такие выставки традиционными, вполне возможно, что они примут другую форму. Мы счастливы, если смогли заинтересовать наших земляков и открыть им новую страничку в истории города», - резюмировала Лариса Оглоблина. Выставка «Норильск в металле» в талнахской библиотеке (ул. Диксона, 9) проработает до 8 августа. Остается добавить, что на экспозиции представлены значки из личных коллекций Владимира Бондаря, Анжелики Кинтушевой, Валерия Косицина, Лилии Луганской, Снежаны Маркиной, Ларисы Оглоблиной, Игоря Останина, Андрея Павлова, Олега Токарчука, Олега Ходарцевича и Игоря Щепилова.

Просмотров:90 Выставка значков «Норильск в металле» стала подарком городу к его юбилею. Над проектом не один месяц думала инициативная группа Комплексного центра социального обслуживания населения во главе с директором Владимиром Бондарем. Часть идей казались заурядной, часть, к сожалению, неосуществимой. На очередной встрече активистов речь зашла о коллекциях значков.Выставка насчитывает порядка 900 экземпляров. Она уже прошла в библиотеках Центрального района и Кайеркана, а сегодня открылась и в Талнахе. Как у детей, так и у взрослых «Норильск в металле» вызывает неподкупный интерес. Особенно экспозиция впечатлила юных посетителей, которые задают много вопросов, рассматривают значки, открывают для себя Норильск по-новому.Выставка «Норильск в металле» в талнахской библиотеке (ул. Диксона, 9) проработает до 8 августа.Остается добавить, что на экспозиции представлены значки из личных коллекций Владимира Бондаря, Анжелики Кинтушевой, Валерия Косицина, Лилии Луганской, Снежаны Маркиной, Ларисы Оглоблиной, Игоря Останина, Андрея Павлова, Олега Токарчука, Олега Ходарцевича и Игоря Щепилова.