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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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13:45 Норильчане могут покреативить и воплотить свою идею за счет краевых средств! В крае стартовал архитектурный конкурс проектов по благоустройству
12:49 Осторожно: мошенники! Жительница Норильска стала жертвой мошенников при покупке телевизора.
12:45 Состоялись очередные встречи чемпионата Норильска по футболу. За прошедшую неделю сыграны матчи сразу двух туров.
12:43 Передвижная выставка значков «Норильск в металле» продолжает свою работу. На этот раз экспонаты обосновались в Талнахе.
12:32 30 воспитанников норильской общеобразовательной школы-интерната вернулись сегодня домой из «Солнечного-2».
17:40 Вот и кончилось лето? Тепла в Норильске не ожидается.
16:50 Кого из россиян освободили от взносов за капремонт?
16:47 В России ужесточат наказание за организацию подпольных казино.
16:35 Пошлины на загранпаспорта и права будут увеличены.
14:38 МФК «Норильский никель» поборется за Кубок Урала.
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