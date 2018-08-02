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2 августа 2018, 12:45



Состоялись очередные встречи чемпионата Норильска по футболу. За прошедшую неделю сыграны матчи сразу двух туров.

Таким образом, по итогам 8-го тура в чемпионате лидирует «Туран», в активе которого 21 очко. Вторую строчку делят между собой «Океан» и «Строитель», у которых по 19 очков, при этом у «Строителя» на одну игру меньше. Замыкают турнирную таблицу «Химик», «Шахтер» и «Мотор», пока что не набравшие ни одного очка. Напомним, что чемпионат Норильска по футболу проходит с участием 16 команд, которые выявят сильнейших в один круг. Игры проходят на стадионах «Заполярник» и «Солнышко».

Просмотров:88 В 7-м туре «Юлдыз» переиграл «Металлиста Сибири» - 2:0, «Океан» - «Мотор» - 3:0, «Обогатитель» - «Шахтер» - 3:1, «ДинРем» - «Алиабад» - 3:0, «Масаллы» - «Химик» - 7:2, «Туран» - «Транспортник» - 5:0, «Алания» - СКГМИ – 3:1. Матч между «Механиком» и «Строителем» победителя не выявил – 2:2. В 8-м туре «Алания» не оставила камня на камне от «Транспортника» - 7:0, «Туран» не без труда одолел «Масаллы» - 4:2, «ДинРем» легко разобрался с «Шахтером» - 6:0, «Юлдыз» с «Механиком» - 5:0, «Алиабад» с «Химиком» - 6:2, а «Обогатитель» с «Мотором» - 4:1. В игре между одними из претендентов на чемпионский титул - «Строителем» и «Океаном» - исход встречи решил единственный мяч, забитый строителями.Таким образом, по итогам 8-го тура в чемпионате лидирует «Туран», в активе которого 21 очко. Вторую строчку делят между собой «Океан» и «Строитель», у которых по 19 очков, при этом у «Строителя» на одну игру меньше. Замыкают турнирную таблицу «Химик», «Шахтер» и «Мотор», пока что не набравшие ни одного очка.Напомним, что чемпионат Норильска по футболу проходит с участием 16 команд, которые выявят сильнейших в один круг. Игры проходят на стадионах «Заполярник» и «Солнышко».