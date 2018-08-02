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2 августа 2018, 12:49



Осторожно: мошенники! Жительница Норильска стала жертвой мошенников при покупке телевизора.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье УК «Мошенничество». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Полицейские обращаются к гражданам с просьбой быть осторожными, проявлять бдительность, не переводить деньги в качестве предоплаты, в противном случае можно остаться и без денег, и без товара.

Просмотров:86 В дежурную часть полиции обратилась 40-летняя жительница Норильска, которая нашла на одном из сайтов объявление о продаже телевизора. Женщина перечислила 16 тысяч рублей продавцу, после чего мошенники перестали выходить на связь.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье УК «Мошенничество». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Полицейские обращаются к гражданам с просьбой быть осторожными, проявлять бдительность, не переводить деньги в качестве предоплаты, в противном случае можно остаться и без денег, и без товара.