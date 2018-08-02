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2 августа 2018, 13:45



Норильчане могут покреативить и воплотить свою идею за счет краевых средств! В крае стартовал архитектурный конкурс проектов по благоустройству

Конкурс проводится в двух номинациях: «Лучшее предложение по благоустройству дворовой территории» и «Лучшее предложение по благоустройству общественной территории». Вторая номинация пройдет в двух категориях: «Городское и (или) сельское поселение» и «Городской округ». К участию приглашаются специалисты, имеющие высшее архитектурное образование, студенты старших курсов архитектурно-строительных высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений. За первое место в номинации «Лучшее предложение по благоустройству дворовой территории» предусмотрен приз в 50 тысяч, 30 тысяч - за второе и 10 тысяч - за третье. В номинации «Лучшее предложение по благоустройству общественной территории» в категории «Городское и (или) сельское поселение» победитель получит 100 тысяч рублей, за второе место предусмотрено 75 тысяч рублей и 50 тысяч рублей - за третье. В категории «Городской округ» автор лучшего проекта получит 150 тысяч рублей, а занявшие вторые и третье места - 110 и 85 тысяч рублей соответственно. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и представить документы в соответствии с положением об архитектурном конкурсе по почте: 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Заводская, д.14, либо по электронной почте: priem@msakrsk.ru (oai@msakrsk.ru). Прием документов ведется до 31 августа 2018 года включительно.

Просмотров:30 Министерство строительства региона проводит архитектурный конкурс проектов по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств.Конкурс проводится в двух номинациях: «Лучшее предложение по благоустройству дворовой территории» и «Лучшее предложение по благоустройству общественной территории». Вторая номинация пройдет в двух категориях: «Городское и (или) сельское поселение» и «Городской округ».К участию приглашаются специалисты, имеющие высшее архитектурное образование, студенты старших курсов архитектурно-строительных высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений.За первое место в номинации «Лучшее предложение по благоустройству дворовой территории» предусмотрен приз в 50 тысяч, 30 тысяч - за второе и 10 тысяч - за третье.В номинации «Лучшее предложение по благоустройству общественной территории» в категории «Городское и (или) сельское поселение» победитель получит 100 тысяч рублей, за второе место предусмотрено 75 тысяч рублей и 50 тысяч рублей - за третье. В категории «Городской округ» автор лучшего проекта получит 150 тысяч рублей, а занявшие вторые и третье места - 110 и 85 тысяч рублей соответственно.Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и представить документы в соответствии с положением об архитектурном конкурсе по почте: 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Заводская, д.14, либо по электронной почте: priem@msakrsk.ru (oai@msakrsk.ru).Прием документов ведется до 31 августа 2018 года включительно.