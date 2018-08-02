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2 августа 2018, 14:28



Самый лучший гимн придумал «Норильчонок». В городе подведены итоги конкурса «Норильск в ГТО, а значит - в теме!».

По результатам конкурсного отбора определились победители. Первое, второе и третье места соответственно заняли: в номинации «Пропагандистские видеоролики» - гимназия № 11; детский сад № 32 «Снегирек»; детский сад № 8 «Тундровичок» и детский сад № 81 «Конек-Горбунок». В номинации «Гимны ГТО» - детский сад № 32 «Снегирек»; школа № 8; детский сад № 14 «Олененок». Гран-при общим мнением жюри отдано гимну ГТО коллектива МАДОУ «Детский сад № 5 «Норильчонок». Материалы конкурса будут использоваться на городских спортивных мероприятиях. Напомним, конкурс проводился с 2 июля по 1 августа в рамках проекта «ГТО: Норильск, на старт!» при поддержке грантовой программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».

Просмотров:173 По условиям конкурса коллективы города принимали участие в создании пропагандистских видеороликов и гимнов ГТО. Тема работ - призыв выполнять нормы ГТО, заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни в суровых условиях Крайнего Севера.По результатам конкурсного отбора определились победители. Первое, второе и третье места соответственно заняли: в номинации «Пропагандистские видеоролики» - гимназия № 11; детский сад № 32 «Снегирек»; детский сад № 8 «Тундровичок» и детский сад № 81 «Конек-Горбунок». В номинации «Гимны ГТО» - детский сад № 32 «Снегирек»; школа № 8; детский сад № 14 «Олененок».Гран-при общим мнением жюри отдано гимну ГТО коллектива МАДОУ «Детский сад № 5 «Норильчонок».Материалы конкурса будут использоваться на городских спортивных мероприятиях.Напомним, конкурс проводился с 2 июля по 1 августа в рамках проекта «ГТО: Норильск, на старт!» при поддержке грантовой программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».