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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:17 Память воинов-десантников норильчане почтили у мемориала «Черный тюльпан».
16:30 В программе: военно-тактические походы, самодисциплина, рукопашный бой. Завершился 49-й сезон военно-патриотического лагеря «Мальчишки Севера».
16:13 Сегодня отмечает день рождения рудник «Заполярный».
14:28 Самый лучший гимн придумал «Норильчонок». В городе подведены итоги конкурса «Норильск в ГТО, а значит - в теме!».
13:45 Норильчане могут покреативить и воплотить свою идею за счет краевых средств! В крае стартовал архитектурный конкурс проектов по благоустройству.
12:49 Осторожно: мошенники! Жительница Норильска стала жертвой мошенников при покупке телевизора.
12:45 Состоялись очередные встречи чемпионата Норильска по футболу. За прошедшую неделю сыграны матчи сразу двух туров.
12:43 Передвижная выставка значков «Норильск в металле» продолжает свою работу. На этот раз экспонаты обосновались в Талнахе.
12:32 30 воспитанников норильской общеобразовательной школы-интерната вернулись сегодня домой из «Солнечного-2».
17:40 Вот и кончилось лето? Тепла в Норильске не ожидается.
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