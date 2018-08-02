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2 августа 2018, 16:13



Сегодня отмечает день рождения рудник «Заполярный».

Рудник «Заполярный» вместе с карьером «Медвежий ручей» отрабатывают одно рудное тело, относящееся к месторождению «Норильск-1». «Заполярный» считается самым опасным рудником в НПР по содержанию метана. Он достаточно холодный - круглогодичная средняя температура плюс пять градусов, значит, требуется подогрев воздуха. «Заполярный» - сильно обводненный рудник, и здесь нужна налаженная система водоотведения. По горизонтали рудник раскинулся на более чем 40 километров выработок, это только те, что сейчас эксплуатируются. С 1 января 2018 «Заполярный» входит в состав дочернего общества «Норникеля» - ООО «Медвежий ручей». Вместе с ним в состав «Медвежьего ручья» были выведены: одноименный карьер, хвостохранилище «Лебяжье», Норильская обогатительная фабрика, необходимая инфраструктура. Летом 2017 года на ООО «Медвежий ручей» была переоформлена лицензия на право геологической разведки недр и добычи полезных ископаемых.

Просмотров:183 2 августа 1945 года из самого первого рудника Норильска, который так и назывался «Рудник № 1», в самостоятельное подразделение выделили рудник № 7. Объединившись позже с рудниками № 8 и № 9, в 1959 году он получил и собственное имя – «Заполярный». У рудника непростая специфика: сложные горно-геологические условия залегания рудного тела, наличие в породах метана и водорода, но вместе с тем широкая палитра высокоценных компонентов - меди, никеля, кобальта, золота, серебра и металлов платиновой группы - определили его ведущую роль в развитии Норильского комбината.Рудник «Заполярный» вместе с карьером «Медвежий ручей» отрабатывают одно рудное тело, относящееся к месторождению «Норильск-1». «Заполярный» считается самым опасным рудником в НПР по содержанию метана. Он достаточно холодный - круглогодичная средняя температура плюс пять градусов, значит, требуется подогрев воздуха. «Заполярный» - сильно обводненный рудник, и здесь нужна налаженная система водоотведения. По горизонтали рудник раскинулся на более чем 40 километров выработок, это только те, что сейчас эксплуатируются.С 1 января 2018 «Заполярный» входит в состав дочернего общества «Норникеля» - ООО «Медвежий ручей». Вместе с ним в состав «Медвежьего ручья» были выведены: одноименный карьер, хвостохранилище «Лебяжье», Норильская обогатительная фабрика, необходимая инфраструктура. Летом 2017 года на ООО «Медвежий ручей» была переоформлена лицензия на право геологической разведки недр и добычи полезных ископаемых.