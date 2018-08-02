Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 августа 2018, 16:30



В программе: военно-тактические походы, самодисциплина, рукопашный бой. Завершился 49-й сезон военно-патриотического лагеря «Мальчишки Севера».

В течение месяца курсанты знакомились с начальной военной подготовкой, для них были организованы пешие походы, экскурсии, спортивные состязания и творческие занятия, встречи с представителями силовых структур и так далее. При этом ребята находились в лагере круглосуточно, и лишь на выходные их отпускали домой. За каждым взводом были закреплены воспитатель с обязательным педагогическим образованием и опытный командир. На торжественном закрытии сезона, которое состоялось сегодня в актовом зале школы, почетными грамотами были отмечены наиболее отличившиеся из курсантов, а некоторые удостоены даже знаковых беретов. Начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска Андрей Колин поблагодарил сотрудников лагеря и выразил уверенность, что из мальчишек вырастут настоящие защитники Отечества. «За этот месяц вы подружились, научились дисциплине, освоили новые для себя навыки. Одним словом, вы проведи лето с пользой. Я желаю вам успехов и, конечно же, до новых встреч», - обратился к курсантам и их родителям Андрей Колин. Более подробный материал о 49-м сезоне военно-патриотического лагеря «Мальчишки Севера» читайте в ближайшем номере «Заполярной правды».

Просмотров:170 На этот раз лагерь было решено обустроить на базе 21-й школы. Курсантов, а ими в этом году стали сто ребят со всех районов города, поделили на пять взводов: самым младшим - по десять лет, старшим – по 14.В течение месяца курсанты знакомились с начальной военной подготовкой, для них были организованы пешие походы, экскурсии, спортивные состязания и творческие занятия, встречи с представителями силовых структур и так далее. При этом ребята находились в лагере круглосуточно, и лишь на выходные их отпускали домой. За каждым взводом были закреплены воспитатель с обязательным педагогическим образованием и опытный командир.На торжественном закрытии сезона, которое состоялось сегодня в актовом зале школы, почетными грамотами были отмечены наиболее отличившиеся из курсантов, а некоторые удостоены даже знаковых беретов.Начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска Андрей Колин поблагодарил сотрудников лагеря и выразил уверенность, что из мальчишек вырастут настоящие защитники Отечества.«За этот месяц вы подружились, научились дисциплине, освоили новые для себя навыки. Одним словом, вы проведи лето с пользой. Я желаю вам успехов и, конечно же, до новых встреч», - обратился к курсантам и их родителям Андрей Колин.Более подробный материал о 49-м сезоне военно-патриотического лагеря «Мальчишки Севера» читайте в ближайшем номере «Заполярной правды».