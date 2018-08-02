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2 августа 2018, 17:17



Память воинов-десантников норильчане почтили у мемориала «Черный тюльпан».

К мемориалу «Черный тюльпан» в память о погибших во время боевых действий в Афганистане и на Кавказе сегодня принесли цветы те, кто служил в славной крылатой гвардии, руководители города, молодогвардейцы и ребята из «Мальчишек Севера». С праздником норильских десантников поздравил и выразил благодарность всем, кто стоял на охране рубежей России и сегодня достойно несет службу, заместитель главы города Норильска по взаимодействию с правоохранительными органами Игорь Карпов. Он пожелал сильным духом мужчинам мирного неба, здоровья и благополучия. От имени крылатого братства с Днем ВДВ поздравил собравшихся и председатель Норильского городского отделения «Российского союза десантников» Григорий Золотарев. Он отметил, что ушедшие герои всех родов войск, отстоявшие честь и свободу нашего государства, навсегда останутся в доброй памяти народа. Норильские десантники, по традиции сделав круг почета на автомобилях по Ленинскому проспекту, возложили цветы к мемориалу на площади Памяти Героев. В честь Дня ВДВ сегодня вечером на стадионе «Заполярник» в 18 часов в третий раз состоятся показательные выступления, подготовленные норильчанами - членами «Российского союза десантников». Все желающие смогут принять участие в состязаниях по силовым видам спорта.

Просмотров:162 Это святая традиция для норильских десантников - собираться вместе в День Воздушно-десантных войск. Праздник ведет отсчет от события 2 августа 1930 года, когда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые состоялся выброс группы вооруженных парашютистов из 12 человек. С тех пор девиз десантников, признанной армейской элиты – «Никто, кроме нас!», ведь служба в ВДВ считается не только престижной, но и самой опасной.К мемориалу «Черный тюльпан» в память о погибших во время боевых действий в Афганистане и на Кавказе сегодня принесли цветы те, кто служил в славной крылатой гвардии, руководители города, молодогвардейцы и ребята из «Мальчишек Севера».С праздником норильских десантников поздравил и выразил благодарность всем, кто стоял на охране рубежей России и сегодня достойно несет службу, заместитель главы города Норильска по взаимодействию с правоохранительными органами Игорь Карпов. Он пожелал сильным духом мужчинам мирного неба, здоровья и благополучия. От имени крылатого братства с Днем ВДВ поздравил собравшихся и председатель Норильского городского отделения «Российского союза десантников» Григорий Золотарев. Он отметил, что ушедшие герои всех родов войск, отстоявшие честь и свободу нашего государства, навсегда останутся в доброй памяти народа.Норильские десантники, по традиции сделав круг почета на автомобилях по Ленинскому проспекту, возложили цветы к мемориалу на площади Памяти Героев. В честь Дня ВДВ сегодня вечером на стадионе «Заполярник» в 18 часов в третий раз состоятся показательные выступления, подготовленные норильчанами - членами «Российского союза десантников». Все желающие смогут принять участие в состязаниях по силовым видам спорта.