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3 августа 2018, 10:55



В Норильске будут судить женщину за незаконное хранение наркотиков.

Как сама она пояснила, жидкость красно-коричневого цвета, содержащую дезаморфин объемом 20 мл, она приобрела за две тысячи рублей для личного употребления, без цели сбыта. Таким образом, подозреваемая совершила незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. Дело направлено в Норильский городской суд.

Просмотров:188 Наркотическое средство дезоморфин сотрудники полиции изъяли у 40-летний норильчанки в мае текущего года.Как сама она пояснила, жидкость красно-коричневого цвета, содержащую дезаморфин объемом 20 мл, она приобрела за две тысячи рублей для личного употребления, без цели сбыта.Таким образом, подозреваемая совершила незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Дело направлено в Норильский городской суд.