Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

3 августа 2018, 12:38



По вопросам жилищно-коммунальных услуг и капремонтов жители Норильска могут проконсультироваться в Call-центре.

Все консультации и методическая поддержка Call-центра – бесплатные. Консультацию граждане края могут получить следующими способами: • по телефону горячей линии 8-800-333-70-07 в рабочие дни с 9.00 до 20.00 (звонок по Красноярскому краю бесплатный); • через online-консультант и в рубрике «Вопрос - ответ» на сайте gkh24.ru. Кроме того, на сайте gkh24.ru в блоке «Жителям и организациям» в разделе «Методические рекомендации» (http://gkh24.ru/met/) размещены информационные материалы в помощь собственнику помещения в многоквартирном доме.

Просмотров:174 Консультационно-правовой центр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (Call-центр) был создан в Красноярском крае в целях повышения правовой грамотности населения, а также для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг.Все консультации и методическая поддержка Call-центра – бесплатные.Консультацию граждане края могут получить следующими способами:• по телефону горячей линии 8-800-333-70-07 в рабочие дни с 9.00 до 20.00 (звонок по Красноярскому краю бесплатный);• через online-консультант и в рубрике «Вопрос - ответ» на сайте gkh24.ru.Кроме того, на сайте gkh24.ru в блоке «Жителям и организациям» в разделе «Методические рекомендации» (http://gkh24.ru/met/) размещены информационные материалы в помощь собственнику помещения в многоквартирном доме.