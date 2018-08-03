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3 августа 2018, 13:06



В социальных сетях стартовал всероссийский флешмоб Smiling Siberia, инициированный «Норникелем».

Флешмоб Smiling Siberia призван исправить это положение и показать миру все радушие и широту сибирской души, что особенно важно в преддверии следующего крупного спортивного мероприятия страны, которое состоится именно в Сибири, - XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Продлится флешмоб вплоть до начала Студенческих игр в марте 2019 года, что, по мнению организаторов проекта, позволит приветливой улыбке прочно войти в устойчивую привычку россиян. Проект Smiling Siberia инициирован компанией «Норникель» как часть международной кросс-культурной программы Follow Up Siberia! (www.followupsiberia.com), призванной открыть миру новую Сибирь – современную и дружелюбную. Участники программы – молодежь из разных стран мира – познакомятся с регионом и узнают, как их сибирские ровесники готовятся к проведению большого спортивного события на своей территории. Для участия во флешмобе необходимо лишь выложить в социальных сетях (VK, Facebook, Instagram) фото своей обаятельной улыбки с хэштегами #smilingsiberia, #smilingrussia и #followupsiberia. Участвовать в акции могут не только сибиряки, но и жители всей страны. Победители будут определяться каждый месяц, а критерием станет креативность фотографии и количество собранных лайков. Призом для авторов лучших работ станут памятные подарки от организаторов. А призом для всей страны станет еще один штрих, который добавится к образу россиянина – открытого, приветливого и дружелюбного. (Фото предоставлены пресс-службой компании «Норникель»)

Просмотров:160 По итогам прошедшего в России чемпионата мира по футболу жителям европейской части страны удалось продемонстрировать миру свое гостеприимство и дружелюбие. У россиян, живущих восточнее Урала, такой возможности не было, и стереотип о суровости сибиряков все еще существует.Флешмоб Smiling Siberia призван исправить это положение и показать миру все радушие и широту сибирской души, что особенно важно в преддверии следующего крупного спортивного мероприятия страны, которое состоится именно в Сибири, - XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске.Продлится флешмоб вплоть до начала Студенческих игр в марте 2019 года, что, по мнению организаторов проекта, позволит приветливой улыбке прочно войти в устойчивую привычку россиян.Проект Smiling Siberia инициирован компанией «Норникель» как часть международной кросс-культурной программы Follow Up Siberia! (www.followupsiberia.com), призванной открыть миру новую Сибирь – современную и дружелюбную. Участники программы – молодежь из разных стран мира – познакомятся с регионом и узнают, как их сибирские ровесники готовятся к проведению большого спортивного события на своей территории.Для участия во флешмобе необходимо лишь выложить в социальных сетях (VK, Facebook, Instagram) фото своей обаятельной улыбки с хэштегами#smilingsiberia, #smilingrussia и #followupsiberia. Участвовать в акции могут не только сибиряки, но и жители всей страны.Победители будут определяться каждый месяц, а критерием станет креативность фотографии и количество собранных лайков. Призом для авторов лучших работ станут памятные подарки от организаторов.А призом для всей страны станет еще один штрих, который добавится к образу россиянина – открытого, приветливого и дружелюбного.(Фото предоставлены пресс-службой компании «Норникель»)