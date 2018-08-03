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3 августа 2018, 13:12



Перспективная молодежь тренируется с МФК «Норильский никель».

17-летний Марк Голосов и 16-летний Максим Коновалов демонстрируют обновленному тренерскому штабу свои навыки и состоятельность выступать за МФК «Норильский никель». Молодые футболисты работают на равных с опытными мастерами мини-футбола. МФК «Норильский никель» надеется, что молодые спортсмены в ближайшем будущем станут игроками основной команды. Марк Голосов: «Первая неделя тренировок была очень тяжелая. Но сейчас, когда адаптировался, как в команде, так и на паркете, стало намного легче. Для меня очень важно и почетно тренироваться с такой командой, как МФК «Норильский никель». Во-первых, это огромный опыт, во-вторых, проверка себя, и, в-третьих, отличная физическая подготовка. Я очень стараюсь тренироваться на уровне нынешних партнеров. Хочу стать игроком МФК «Норильский никель»». Максим Коновалов: «Сборы правильно подготовлены в плане тренировок, поэтому мне даются не так тяжело. Нагрузка распределена по определенным дням, и успеваешь быстро восстанавливаться к следующему занятию. Наша цель подготовиться к сезону как физически, также и тактически. На данный момент мы получили основную физическую нагрузку и до конца сборов будем ее поддерживать. Сейчас начнется работа, направленная на тактические действия. Мне очень приятно тренироваться с такими товарищами по команде и перенимать от них опыт».

Просмотров:144 Мини-футбольный клуб «Норильский никель» активно проводит сборы в Нижнем Новгороде. Вместе с основным составом тренируются молодые перспективные футболисты – Марк Голосов, Максим Коновалов, Роман Хлопов и Данил Сальников. Эти ребята в прошлом году были на просмотре у норильчан. В этот раз молодежь получила возможность потренироваться с профессиональными спортсменами на сборах, сообщает пресс-атташе МФК Андрей Деганов.17-летний Марк Голосов и 16-летний Максим Коновалов демонстрируют обновленному тренерскому штабу свои навыки и состоятельность выступать за МФК «Норильский никель». Молодые футболисты работают на равных с опытными мастерами мини-футбола. МФК «Норильский никель» надеется, что молодые спортсмены в ближайшем будущем станут игроками основной команды.