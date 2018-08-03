Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

3 августа 2018, 13:27



Участники конфликта группы подростков, в ходе которого была избита школьница, установлены.

В считанные часы под видео скопилось несколько сот комментариев. Люди возмущены таким поведением подростков и задают массу вопросов, адресованных, конечно же, взрослым. Сегодня ситуацию вокруг этого видео «Заполярной правде» прокомментировали в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Там пояснили, что все участники конфликта установлены. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку. Выясняются причины и обстоятельства случившегося. Все участники конфликта будут поставлены на профилактический контроль сотрудников органов внутренних дел. Стоит также отметить, что сегодня утром видео со странички исчезло, но, как пояснили в полиции, это было сделано не по их требованию. Тем не менее видео успело собрать более 20 тысяч просмотров.

Просмотров:261 Накануне в социальной сети Instagram появилось видео, на котором одна девочка избивает другую. Вокруг стоят другие школьники, возгласами поддерживают нападающую и снимают все происходящее на телефон.В считанные часы под видео скопилось несколько сот комментариев. Люди возмущены таким поведением подростков и задают массу вопросов, адресованных, конечно же, взрослым.Сегодня ситуацию вокруг этого видео «Заполярной правде» прокомментировали в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Там пояснили, что все участники конфликта установлены. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку. Выясняются причины и обстоятельства случившегося. Все участники конфликта будут поставлены на профилактический контроль сотрудников органов внутренних дел.Стоит также отметить, что сегодня утром видео со странички исчезло, но, как пояснили в полиции, это было сделано не по их требованию. Тем не менее видео успело собрать более 20 тысяч просмотров.