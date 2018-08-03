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3 августа 2018, 14:31



Безопасность превыше всего. На перекрестке улиц Комсомольская – Советская изменили организацию дорожного движения.

Обращаясь к водителям, начальник отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства администрации Норильска Олег Брулев призвал участников дорожного движения быть бдительными. «Изначально здесь таких транспортных потоков не было. Но в связи с запуском Северной объездной дороги, а также ходом благоустройства зоны отдыха озера Долгое ситуация меняется. К слову, в этом году планируется внести изменения и на некоторых других перекрестках города, о чем мы сообщим позже. Кроме того, пользуясь случаем, хочу напомнить, что по причине аварийного состояния коллектора закрыт проезд по Талнахской в районе дома № 43. Примерное окончание работ там – 10-15 сентября», - сказал Олег Брулев. Собеседник также добавил, что одним из первых перекрестков, организация дорожного движения на котором также была изменена, стал перекресток улицы 50 лет Октября и Ленинского проспекта. Раньше там ежегодно происходили ДТП с одним-двумя смертельными случаями, десятки человек получали травмы. После - ситуация полностью поменялась. «Иногда на перекрестке улицы 50 лет Октября – Ленинский проспект появляются какие-то несущественные задержки движения, но безопасность, согласитесь, превыше всего», - резюмировал Олег Брулев.

Просмотров:215 Изменения были продиктованы анализом аварийности и транспортным потоком на дорогах Норильска. Теперь ул. Комсомольская разделена на две фазы для беспрепятственного проезда: транспортные средства по очереди проезжают сначала со стороны Главпочтамта, а затем - со стороны ул. 50 лет Октября. В связи с этим были установлены новые дорожные знаки, нанесена разметка.Обращаясь к водителям, начальник отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства администрации Норильска Олег Брулев призвал участников дорожного движения быть бдительными.Собеседник также добавил, что одним из первых перекрестков, организация дорожного движения на котором также была изменена, стал перекресток улицы 50 лет Октября и Ленинского проспекта. Раньше там ежегодно происходили ДТП с одним-двумя смертельными случаями, десятки человек получали травмы. После - ситуация полностью поменялась.«Иногда на перекрестке улицы 50 лет Октября – Ленинский проспект появляются какие-то несущественные задержки движения, но безопасность, согласитесь, превыше всего», - резюмировал Олег Брулев.