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Фестиваль северной ягоды

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
3 августа 2018, 15:23

Рейд «Мотоциклист» проведут сегодня на улицах города госавтоинспекторы Норильска.


Основная цель профилактического мероприятия - сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения на двухколесном транспорте, а также пропаганда соблюдения ими Правил дорожного движения.
Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения, что мотоцикл является одним из самых опасных транспортных средств. Водителям мототранспорта следует помнить, что даже незначительное столкновение или наезд на препятствие может привести к тяжелым последствиям. Объясняется это тем, что во время движения мотоциклист, в отличие от автомобилистов, защищен только специальной экипировкой.
Мотоциклистам необходимо соблюдать установленный скоростной режим, передвигаться только в мотошлеме, использовать средства защиты. Чтобы быть наиболее заметными для других водителей в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, необходимо прикрепить на одежду световозвращающие элементы. Также важно перед поездкой учитывать погодные условия. Дождь и туман значительно снижают видимость и коэффициент сцепления колес с дорожным покрытием, что может способствовать ДТП.
Кроме того, следует быть более бдительными и водителям других транспортных средств. Необходимо заранее включать поворотные огни при перестроении, чаще смотреть в зеркала заднего вида. Выполнять маневры, только предварительно убедившись в их безопасности, не допускать резкого торможения.
Для проведения рейдов выйдут дополнительные экипажи ДПС. В вечернее время инспекторы ДПС будут патрулировать улицы и дежурить на выездах из города, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

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