Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

3 августа 2018, 15:23



«Чистота – залог здоровья!» Норильчан призывают принять участие в экоакции.

Акция, инициатором которой с 2011 года является Комплексный центр социального обслуживания населения, проходит ежегодно при поддержке администрации города Норильска и ЗФ «Норникеля». Мероприятие призвано привлечь внимание жителей города к экологической проблеме, к порядку и чистоте в городе, расширить круг неравнодушных и любящих свой город людей. В мероприятии традиционно принимают участие воспитанники социального приюта для детей и подростков, участники ТОШ р-на Талнах, волонтеры. Планируемое количество участников – около 50 человек. После яркой музыкальной постановки среди присутствующих будут распространены тематические информационные флаеры, сообщили в КЦСОН.

Просмотров:196 Флешмоб «Чистота – залог здоровья!» в рамках ежегодной экологической акции «Мусора.NET» пройдет на площади Горняков р-на Талнах 11 августа 2018 года в 16.00.Акция, инициатором которой с 2011 года является Комплексный центр социального обслуживания населения, проходит ежегодно при поддержке администрации города Норильска и ЗФ «Норникеля».Мероприятие призвано привлечь внимание жителей города к экологической проблеме, к порядку и чистоте в городе, расширить круг неравнодушных и любящих свой город людей.В мероприятии традиционно принимают участие воспитанники социального приюта для детей и подростков, участники ТОШ р-на Талнах, волонтеры. Планируемое количество участников – около 50 человек. После яркой музыкальной постановки среди присутствующих будут распространены тематические информационные флаеры, сообщили в КЦСОН.