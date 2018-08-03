Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

3 августа 2018, 15:48



В честь Дня Воздушно-десантных войск на стадионе «Заполярник» прошли показательные выступления норильских десантников.

Сотни норильчан, которые пришли на стадион, увидели, как парни в камуфляже превосходно владеют техникой рукопашного боя. Большое впечатление, особенно на женщин, произвели действия бравых десантников по разбиванию спецпредметов - кирпичей, досок и стеклянных бутылок. Поразило и разбивание кувалдой бетонной плиты весом в 25 кг, которая помещалась на мощный пресс крепкого гвардейца. В финале десантники водрузили флаг ВДВ на верхушку живой пирамиды, доказав свою силу, ловкость и сплоченность. Детям герои праздника продемонстрировали не только макеты боевого оружия и сфотографировались на память, но и угостили их норильским мороженым. За поддержку в подготовке праздника наш Российский союз десантников особо поблагодарил Союз ветеранов афганской войны и локальных конфликтов, управление по спорту и управление по делам культуры администрации города Норильска, начальника службы охраны ОИК-30 Юрия Плотникова и транспортную компанию «Сервис». Были также вручены билеты новым шести членам организации Российского союза десантников, которые принимали участие в показательных выступлениях. Из-за скользкого после дождя поля народ не решился посоревноваться в перетягивании каната. Но все желающие могли померяться силой в гиревом спорте. Свой рекорд в жиме 24-килограммовой гири установил норильчанин Дмитрий Яковалев - 23 раза! Еще один смельчак из десантников отважился перевернуть 270-килограммовую покрышку от «Кировца», но покорилось тяжелое колесо лишь когда на помощь пришел еще один боец.

Просмотров:134 В третий раз молодые ребята из норильской городской организации Российского союза десантников устраивают такой праздник для своих собратьев по крылатой гвардии, их семей и всех, кто от души отмечает праздник ВДВ. Программа с каждым годом явно усложняется. Все 15 участников шоу десантников находятся в отличной физической форме, репетиции ради слаженности действа проходили заранее в борцовском зале стадиона «Заполярник».Сотни норильчан, которые пришли на стадион, увидели, как парни в камуфляже превосходно владеют техникой рукопашного боя. Большое впечатление, особенно на женщин, произвели действия бравых десантников по разбиванию спецпредметов - кирпичей, досок и стеклянных бутылок. Поразило и разбивание кувалдой бетонной плиты весом в 25 кг, которая помещалась на мощный пресс крепкого гвардейца. В финале десантники водрузили флаг ВДВ на верхушку живой пирамиды, доказав свою силу, ловкость и сплоченность. Детям герои праздника продемонстрировали не только макеты боевого оружия и сфотографировались на память, но и угостили их норильским мороженым.За поддержку в подготовке праздника наш Российский союз десантников особо поблагодарил Союз ветеранов афганской войны и локальных конфликтов, управление по спорту и управление по делам культуры администрации города Норильска, начальника службы охраны ОИК-30 Юрия Плотникова и транспортную компанию «Сервис». Были также вручены билеты новым шести членам организации Российского союза десантников, которые принимали участие в показательных выступлениях.Из-за скользкого после дождя поля народ не решился посоревноваться в перетягивании каната. Но все желающие могли померяться силой в гиревом спорте. Свой рекорд в жиме 24-килограммовой гири установил норильчанин Дмитрий Яковалев - 23 раза! Еще один смельчак из десантников отважился перевернуть 270-килограммовую покрышку от «Кировца», но покорилось тяжелое колесо лишь когда на помощь пришел еще один боец.