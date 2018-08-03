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3 августа 2018, 16:02



В воскресенье отметит 58 лет со дня своего создания норильская улица Мира



Просмотров:138 5 августа 1960 года Норильский исполком Горсовета депутатов трудящихся присвоил имя «вновь застроенной улице между кварталами № 37 и 36» - улица Мира. Согласно городской мифологии, это имя дали улице, соединявшей Ленинградскую и Московскую, чтобы помирить их строителей - комсомольцев, приехавших из двух столичных городов России. Первыми зданиями на Мира в том же 1960 году стали два корпуса дома № 1. А рекордным стал 1971 год, когда были возведены сразу шесть хрущевок. Сейчас на улице снова идет строительство: в сентябре должно закончится возведение нового храмового комплекса на ул. Мира, 6.