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Фестиваль северной ягоды

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
3 августа 2018, 16:38

Пассажирский самолет авиакомпании NordStar совершил аварийную посадку в Красноярске


Пассажирский самолет AТR-42 авиакомпании NordStar, который вылетел из Красноярска, вернулся в аэропорт из-за отказа одного из двигателей, на борту сработала аварийная сигнализация. Об этом рассказал источник Новостей ТВК.
Сообщается, что самолет вылетел сегодня, около 10:00 в город Байкит на севере края.
«Примерно через 20 мин отказал один из двух двигателей. Все перепугались, на борту началась паника. Самолет в итоге развернулся и полетел обратно в Красноярск. Пассажиров пересадили на другой такой же самолет. Они уже приземлились в пункте назначения», – отметил собеседник Новостей ТВК.
С его слов, самолет новый, ему около 5 лет. Максимальная вместимость – 48 человек + груз. На борту самолета находился 21 человек.
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