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3 августа 2018, 16:38



Пассажирский самолет авиакомпании NordStar совершил аварийную посадку в Красноярске

Сообщается, что самолет вылетел сегодня, около 10:00 в город Байкит на севере края. «Примерно через 20 мин отказал один из двух двигателей. Все перепугались, на борту началась паника. Самолет в итоге развернулся и полетел обратно в Красноярск. Пассажиров пересадили на другой такой же самолет. Они уже приземлились в пункте назначения», – отметил собеседник Новостей ТВК. С его слов, самолет новый, ему около 5 лет. Максимальная вместимость – 48 человек + груз. На борту самолета находился 21 человек.

Просмотров:176 Пассажирский самолет AТR-42 авиакомпании NordStar, который вылетел из Красноярска, вернулся в аэропорт из-за отказа одного из двигателей, на борту сработала аварийная сигнализация. Об этом рассказал источник Новостей ТВК.Сообщается, что самолет вылетел сегодня, около 10:00 в город Байкит на севере края.«Примерно через 20 мин отказал один из двух двигателей. Все перепугались, на борту началась паника. Самолет в итоге развернулся и полетел обратно в Красноярск. Пассажиров пересадили на другой такой же самолет. Они уже приземлились в пункте назначения», – отметил собеседник Новостей ТВК.С его слов, самолет новый, ему около 5 лет. Максимальная вместимость – 48 человек + груз. На борту самолета находился 21 человек.