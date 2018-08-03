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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:29 Прокуратура Норильска взяла под контроль ситуацию с задержкой зарплаты в ООО «Норд-Даймонд»
18:30 На Таймыре продвинутая пенсионерка попалась на удочку мошенников
17:27 В Норильске в раках проекта «#ПриветСосед» общественники красят цоколь дома на ул.Талнахской, 27, и подстанцию во дворе
17:08 В Норильске начали расселять аварийные гостинки
16:38 Пассажирский самолет авиакомпании NordStar совершил аварийную посадку в Красноярске
16:02 В воскресенье отметит 58 лет со дня своего создания норильская улица Мира
15:48 В честь Дня Воздушно-десантных войск на стадионе «Заполярник» прошли показательные выступления норильских десантников.
15:23 «Чистота – залог здоровья!» Норильчан призывают принять участие в экоакции.
15:23 Рейд «Мотоциклист» проведут сегодня на улицах города госавтоинспекторы Норильска.
14:31 Безопасность превыше всего. На перекрестке улиц Комсомольская – Советская изменили организацию дорожного движения.
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