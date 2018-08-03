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3 августа 2018, 17:08



В Норильске начали расселять аварийные гостинки

На сегодняшний день в жилфонд74 семей, проживающих в аварийных гостинках по договору соцнайма. Рассчитывать эти граждане могут только на аналогичные жилые помещения, и работа с ними ведется соответствующая: людям предлагаются варианты, из которых они выбирают подходящие квартиры. Также в жилфонд обратились 119 собственников гостинок, с которыми тоже ведется работа. 73 семьи выбрали денежное компенсации за изымаемое жилье, еще 46 - предпочли получить жилые помещения. Напомним, в октябре прошлого года четыре дома гостиничного типа были признаны аварийными и подлежащими сносу. Это дома по адресам: Лауреатов 31; Надеждинская 18; Шатерская 5 и 18. С октября 2017 года началась активная работа с нанимателями жилья, проживающими в этих домах. В июне-июле этого года изданы распоряжения об изъятии земельных участков, на которых расположены дома, для муниципальных нужд и, с этого момента управление жилищного фонда приступило к работе с собственниками жилых помещений. В соответствии с действующим законодательством рыночная стоимость гостинок определяется независимым профессиональным оценщиком. Сумма колеблется на уровне рыночной, например, для Кайеркана - от 270 до 320 тысяч рублей. Компенсация убытков предполагает как возмещение стоимости самого жилья, так и расходы по переезду. В подтверждение убытков, собственник представляет в жилфонд соответствующие финансовые документы - договоры, акты приемки выполненных работ, квитанции об оплате и т.д.

Просмотров:157 В общей сложности в Норильске подлежат расселению 1100 жилых помещений, из которых в собственности граждан 444 квартиры; по договорам социального найма - 303; по иным видам найма (служебный, коммерческий, общежития) - 353 квартиры.На сегодняшний день в жилфонд74 семей, проживающих в аварийных гостинках по договору соцнайма. Рассчитывать эти граждане могут только на аналогичные жилые помещения, и работа с ними ведется соответствующая: людям предлагаются варианты, из которых они выбирают подходящие квартиры.Также в жилфонд обратились 119 собственников гостинок, с которыми тоже ведется работа. 73 семьи выбрали денежное компенсации за изымаемое жилье, еще 46 - предпочли получить жилые помещения.Напомним, в октябре прошлого года четыре дома гостиничного типа были признаны аварийными и подлежащими сносу. Это дома по адресам: Лауреатов 31; Надеждинская 18; Шатерская 5 и 18.С октября 2017 года началась активная работа с нанимателями жилья, проживающими в этих домах.В июне-июле этого года изданы распоряжения об изъятии земельных участков, на которых расположены дома, для муниципальных нужд и, с этого момента управление жилищного фонда приступило к работе с собственниками жилых помещений.В соответствии с действующим законодательством рыночная стоимость гостинок определяется независимым профессиональным оценщиком. Сумма колеблется на уровне рыночной, например, для Кайеркана - от 270 до 320 тысяч рублей. Компенсация убытков предполагает как возмещение стоимости самого жилья, так и расходы по переезду. В подтверждение убытков, собственник представляет в жилфонд соответствующие финансовые документы - договоры, акты приемки выполненных работ, квитанции об оплате и т.д.