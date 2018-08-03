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3 августа 2018, 17:27



В Норильске в раках проекта «#ПриветСосед» общественники красят цоколь дома на ул.Талнахской, 27, и подстанцию во дворе



Просмотров:109 Проект «#ПриветСосед» реализует некоммерческая организация «Учебный центр в г.Норильске». В рамках него в прошлые годы был организован совет многоквартирного дома на ул.Талнахской, 27, проводят дворовые субботники и праздники двора, а сейчас благоустраивают придомовую территорию. Для этого они заявились и выиграли в конкурсе благотворительных программ «Норникеля» «Мир новых возможностей». Это позволило общественникам привлечь художников-графитчиков для росписи цоколя дома и здания подстанции, которое находится во дворе. Также в планах обустройство зоны отдыха с лавочками и вазонами. Обустройство двора будет презентовано 25 августа, на очередном празднике двора «#ПриветСосед».