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3 августа 2018, 18:30



На Таймыре продвинутая пенсионерка попалась на удочку мошенников

Как было установлено следствием, 76-летняя пенсионерка общалась в «Одноклассниках», получила предложение от подруги выгодно купить внутреннюю валюту сайта. Женщина согласилась и предоставила реквизиты банковского счета, а также коды с мобильного телефона, к которому была привязана карта. В итоге, осталась и без денег, и без валюты. По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются личности злоумышленников. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские в очередной раз напоминают гражданам, что данные своих банковских карт нельзя сообщать третьим лицам.

Просмотров:90 Преступники через социальную сеть «Одноклассники» выманили у пожилой женщины 83 тысячи рублей, сообщает 24 sibinfo.Как было установлено следствием, 76-летняя пенсионерка общалась в «Одноклассниках», получила предложение от подруги выгодно купить внутреннюю валюту сайта. Женщина согласилась и предоставила реквизиты банковского счета, а также коды с мобильного телефона, к которому была привязана карта. В итоге, осталась и без денег, и без валюты.По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются личности злоумышленников. Им грозит до пяти лет лишения свободы.Полицейские в очередной раз напоминают гражданам, что данные своих банковских карт нельзя сообщать третьим лицам.