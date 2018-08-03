Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

3 августа 2018, 19:29



Прокуратура Норильска взяла под контроль ситуацию с задержкой зарплаты в ООО «Норд-Даймонд»

По информации прокуратуры известно, что компания неоднократно задерживала заработную плату. В результате на стихийном собрании работники потребовали от руководства погашения долгов по заработной плате. Сегодня в интервью «Заполярной правде» юрист компании заявила, что заработная плата, как и обещал руководитель рабочим, выплачена 3 августа.

Просмотров:127 Норд-Даймонд - крупная строительная организация. В числе основных заказчиков «Норильскгазпром», «Норильсктрансгаз», «Чукотэнерго». Сумма контрактов только с двумя норильскими компаниями составляет почти миллиард рублей. Всего организация является поставщиком в 19 государственных контрактах на сумму более полутора миллиардов рублей.По информации прокуратуры известно, что компания неоднократно задерживала заработную плату. В результате на стихийном собрании работники потребовали от руководства погашения долгов по заработной плате. Сегодня в интервью «Заполярной правде» юрист компании заявила, что заработная плата, как и обещал руководитель рабочим, выплачена 3 августа.