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6 августа 2018, 12:24



В Красноярском крае сегодня объявлен день траура по погибшим при крушении вертолета Ми-8. Распоряжение подписал врио главы региона Александр Усс.

По распоряжению Александра Усса при региональном правительстве был создан оперативный штаб для ликвидации последствий авиакатастрофы. На месте катастрофы вертолета продолжает работать межведомственная следственно-оперативная группа. Доставка тел погибших в Красноярск с места катастрофы начнется после того, как следователи и эксперты завершат все необходимые работы на месте. В Красноярске подготовлены места для размещения родственников, закреплены ответственные за работу с ними с момента встречи. Также в готовности находятся специалисты, которые будут оказывать медицинскую и психологическую помощь близким погибших. Сообщается, что правительство края обеспечит семьи погибших необходимой психологической и материальной помощью. Организована горячая линия главного управления МЧС по Красноярскому краю: 8 (391) 275-16-17. Сегодня, в день траура, во всех городах и районах Красноярского края приспущены флаги. Кроме того, телерадиокомпаниям, учреждениям культуры и иным организациям предложено воздержаться от проведения увеселительных мероприятий, показа развлекательных программ и передач.

Просмотров:277 Трагедия произошла утром 4 августа в 180 км от города Игарки в Туруханском районе. Взлетая, вертолет Ми-8 задел лопастями подвешенный груз другого вертолета, поднявшегося в воздух немногим ранее, рухнул на землю и загорелся. В результате крушения погибли 3 члена экипажа и 15 пассажиров – работников «РН-Ванкор» и подрядных организаций.По распоряжению Александра Усса при региональном правительстве был создан оперативный штаб для ликвидации последствий авиакатастрофы.На месте катастрофы вертолета продолжает работать межведомственная следственно-оперативная группа. Доставка тел погибших в Красноярск с места катастрофы начнется после того, как следователи и эксперты завершат все необходимые работы на месте.В Красноярске подготовлены места для размещения родственников, закреплены ответственные за работу с ними с момента встречи. Также в готовности находятся специалисты, которые будут оказывать медицинскую и психологическую помощь близким погибших.Сообщается, что правительство края обеспечит семьи погибших необходимой психологической и материальной помощью. Организована горячая линия главного управления МЧС по Красноярскому краю: 8 (391) 275-16-17.Сегодня, в день траура, во всех городах и районах Красноярского края приспущены флаги. Кроме того, телерадиокомпаниям, учреждениям культуры и иным организациям предложено воздержаться от проведения увеселительных мероприятий, показа развлекательных программ и передач.