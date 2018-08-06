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6 августа 2018, 12:47



Два десятка молодогвардейцев начали облагораживать очередной двор Норильска.

Так, в прошлом году молодогвардейцы начали обустраивать территорию во дворе дома № 37 на Ленинском проспекте. Там были установлены: детская спортивная площадка, лавочки; позже появилась малая архитектурная форма в виде льва. Сейчас отдельные участки зоны отдыха выстилают специальным покрытием. В этом году ребята решили облагородить пустующий ростверк практически на въезде во двор. По просьбе активистов сюда завезли несколько КамАЗов земли. Первым этапом ребята разровняли землю и подготовили площадку к посеву многолетней травы. Сорт ее подбирали специальный, который подходит для нашей северной территории. Взойти посев должен либо в сентябре, если повезет с погодой, либо уже к лету в следующем году. В будущем здесь также появятся скамейки, возможно, какие-то малые архитектурные формы, и в Норильске появится очередной зеленый островок для отдыха горожан.

Просмотров:282 Активисты местного отделения общественной организации «Молодая гвардия «Единой России» обратились к городской администрации с инициативой облагородить в городе запущенные дворовые территории. Работы ведутся в рамках партийного проекта «Парки малых городов».Так, в прошлом году молодогвардейцы начали обустраивать территорию во дворе дома № 37 на Ленинском проспекте. Там были установлены: детская спортивная площадка, лавочки; позже появилась малая архитектурная форма в виде льва. Сейчас отдельные участки зоны отдыха выстилают специальным покрытием.В этом году ребята решили облагородить пустующий ростверк практически на въезде во двор.По просьбе активистов сюда завезли несколько КамАЗов земли. Первым этапом ребята разровняли землю и подготовили площадку к посеву многолетней травы. Сорт ее подбирали специальный, который подходит для нашей северной территории. Взойти посев должен либо в сентябре, если повезет с погодой, либо уже к лету в следующем году.В будущем здесь также появятся скамейки, возможно, какие-то малые архитектурные формы, и в Норильске появится очередной зеленый островок для отдыха горожан.