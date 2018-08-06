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6 августа 2018, 13:21



Сегодня в Норильске началась приемка школ к новому учебному году. Первой межведомственная комиссия осмотрела первый корпус школы № 13.

В частности, в рамках капитальных ремонтов обновляют кровли семи школ: № 24, 32, 33, 37, 38, к. 1, гимназии № 1, к. 2, МБУ ДО «СЮТ»; электромонтажные работы проводятся в лицее № 3; а на школе № 3 и интернате № 2 отремонтированы фасады. За счет средств, выделенных на текущие ремонты, выполнены электромонтажные работы в гимназии №11; на школах № 16 и 42 отремонтировали кровли; в шестой школе утеплили места примыкания оконных блоков; в 48-й заменили оконные блоки; возле школы № 25 отремонтировали ограждение, в интернате № 2 оборудовали систему видеонаблюдения, а в 41-й школе отремонтировали сцену актового зала. В первом корпусе школы № 13, где размещается начальная школа, межведомственная комиссия осмотрела все классы, комнаты отдыха, спортзал и другие помещения. Проверили систему противопожарной сигнализации. Кстати, весной текущего года школа выпустила четыре класса, а набирают пять первых классов. В связи с этим два кабинета, ранее не использовавшихся, отремонтировали и переоборудовали под учебный класс и комнату отдыха. Замечаний у членов комиссии при осмотре учебного корпуса не возникло, все полностью готово к приему учеников. Комиссия подписала приемные акты и направилась во второй корпус школы № 13. Как отметил начальник управления образования Андрей Колин, приемку всех школ планируется завершить к 16 августа. Ежедневно комиссия будет осматривать по пять-шесть учебных учреждений, после чего все акты будут направлены в край.

Просмотров:253 Нынешним летом ремонтные работы проводились в 28 учреждениях общего и одном учреждении дополнительного образования. На весь объем было выделено 163,8 млн рублей. Из них почти 60 миллионов были направлены на проведение капитальных ремонтов, остальные – на текущие ремонты, устранение замечаний инспектирующих органов, модернизацию систем вентиляции и освещения внутри и снаружи здания.В частности, в рамках капитальных ремонтов обновляют кровли семи школ: № 24, 32, 33, 37, 38, к. 1, гимназии № 1, к. 2, МБУ ДО «СЮТ»; электромонтажные работы проводятся в лицее № 3; а на школе № 3 и интернате № 2 отремонтированы фасады.За счет средств, выделенных на текущие ремонты, выполнены электромонтажные работы в гимназии №11; на школах № 16 и 42 отремонтировали кровли; в шестой школе утеплили места примыкания оконных блоков; в 48-й заменили оконные блоки; возле школы № 25 отремонтировали ограждение, в интернате № 2 оборудовали систему видеонаблюдения, а в 41-й школе отремонтировали сцену актового зала.В первом корпусе школы № 13, где размещается начальная школа, межведомственная комиссия осмотрела все классы, комнаты отдыха, спортзал и другие помещения. Проверили систему противопожарной сигнализации.Кстати, весной текущего года школа выпустила четыре класса, а набирают пять первых классов. В связи с этим два кабинета, ранее не использовавшихся, отремонтировали и переоборудовали под учебный класс и комнату отдыха.Замечаний у членов комиссии при осмотре учебного корпуса не возникло, все полностью готово к приему учеников. Комиссия подписала приемные акты и направилась во второй корпус школы № 13.Как отметил начальник управления образования Андрей Колин, приемку всех школ планируется завершить к 16 августа. Ежедневно комиссия будет осматривать по пять-шесть учебных учреждений, после чего все акты будут направлены в край.