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6 августа 2018, 13:49



В Норильске в рамках проекта «#ПриветСосед» общественники проводят благоустройство дворовой территории: покрасили цоколь дома на ул.Талнахской, 27, а также подстанцию во дворе.

Руководитель проекта «#ПриветСосед» Юлия Фролова рассказывает, когда был создан совет дома, жильцы жаловались в первую очередь на необустроенный двор, вот и решили сообща улучшить придомовую территорию. Для этого заявились и выиграли конкурс благотворительных программ «Норникеля» «Мир новых возможностей», что позволило общественникам привлечь художников-графитчиков от Молодежного центра для росписи цоколя дома и здания подстанции, которое находится во дворе. Также в планах обустройство рядом с уже имеющейся детской площадкой зоны отдыха с лавочками и вазонами. «Очень во многом нам помогают наши партнеры, - рассказывает Юлия Фролова. - Мы планируем поставить во дворе стол с шахматами, которые для нас сделают ребята из «Стали-Ковали» и ФабЛаба, «Илан-Норильск» поможет нам с отсыпкой ям и асфальтировкой, а еще на торговый павильон, расположенный в нашем дворе, мы хотим повесить большую грифельную доску для рисования». Полностью закончить обустройство двора общественники предполагают к 25 августа, когда они представят его на очередном празднике двора «#ПриветСосед».

Просмотров:220 Проект «#ПриветСосед» реализует некоммерческая организация «Учебный центр в г. Норильске». В прошлом году был организован совет многоквартирного дома на ул. Талнахской, 27, участники проекта и общественники стали проводить дворовые субботники и праздники двора, а сейчас они благоустраивают придомовую территорию.Руководитель проекта «#ПриветСосед» Юлия Фролова рассказывает, когда был создан совет дома, жильцы жаловались в первую очередь на необустроенный двор, вот и решили сообща улучшить придомовую территорию. Для этого заявились и выиграли конкурс благотворительных программ «Норникеля» «Мир новых возможностей», что позволило общественникам привлечь художников-графитчиков от Молодежного центра для росписи цоколя дома и здания подстанции, которое находится во дворе.Также в планах обустройство рядом с уже имеющейся детской площадкой зоны отдыха с лавочками и вазонами. «Очень во многом нам помогают наши партнеры, - рассказывает Юлия Фролова. - Мы планируем поставить во дворе стол с шахматами, которые для нас сделают ребята из «Стали-Ковали» и ФабЛаба, «Илан-Норильск» поможет нам с отсыпкой ям и асфальтировкой, а еще на торговый павильон, расположенный в нашем дворе, мы хотим повесить большую грифельную доску для рисования».Полностью закончить обустройство двора общественники предполагают к 25 августа, когда они представят его на очередном празднике двора «#ПриветСосед».